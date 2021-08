Vietnamská vláda predĺži lockdown na juhu krajiny o dva týždne

Hočiminovo Mesto 1. augusta (TASR) - Vietnamská vláda od pondelka predĺži o ďalšie dva týždne lockdown v ekonomickej metropole Hočiminove Mesto, ako aj v ďalších 18 mestách a provinciách na juhu krajiny, informovala agentúra Reuters.



Vietnam úspešne bojoval s koronavírusom po väčšinu obdobia pandémie. Ešte koncom apríla oficiálne zaznamenal menej ako 3000 prípadov a vďaka svojim úspešným opatreniam na trasovanie kontaktov a prísnym karanténnym opatreniam bol považovaný za vzor boja proti pandémii.



Teraz však čelí rýchlemu šíreniu nákazy, čo viedlo k zavedeniu lockdownu približne v tretine krajiny. Vietnam už hlási celkovo 145.000 prípadov infekcií koronavírusom SARS-CoV-2 a 1306 úmrtí, pričom 85 percent z nich bolo zaznamenaných za posledný mesiac.



Krajina ležiaca v juhovýchodnej Ázii za sobotu zaznamenala 8624 novoinfikovaných. Na Hočiminovo mesto s takmer deviatimi miliónmi obyvateľov pripadá 64 percent z celkového počtu prípadov v krajine. Mesto zaznamenalo prvé úmrtie na koronavírus 2. júna, no počet úmrtí sa podľa údajov z Hočiminovho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb do soboty vyšplhal už na 1164.



Obmedzenia pohybu boli od soboty až do odvolania zavedené aj v pobrežnom meste Danang.



Úrady zvažujú predĺženie lockdownu aj v hlavnom meste Hanoj na severe krajiny, kde by mal tento skončiť budúci víkend.



Vietnamské ministerstvo zdravotníctva vydalo v piatok naliehavú výzvu pre súkromné nemocnice, aby prijímali pacientov s ochorením COVID-19, pretože štátne nemocnice fungujú už na hrane svojich kapacitných možností.



Opätovný výskyt vírusu v krajine podnietil výzvy pre vládu, aby urýchlila očkovanie. Očkovacia kampaň v krajine sa doteraz vo veľkej miere spoliehala na vakcínu od firmy AstraZenca.



Vietnam v sobotu obdržal prvý milión dávok vakcíny Sinopharm, ktoré si objednal od Číny. Ďalšie štyri milióny dorazia do krajiny v auguste.