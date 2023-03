Vietnamskí komunisti navrhli za prezidenta Vo Van Thuonga

Hanoj 1. marca (TASR) - Komunistická strana Vietnamu navrhuje za nového prezidenta krajiny Vo Van Thuonga, ktorý je najmladším členom jej politbyra. Podľa agentúry Reuters to v stredu uviedli dva stranícke zdroje.



Funkciu prezidenta do polovice januára zastával Nguyen Xuan Phuc, ktorý bol však donútený odstúpiť v súvislosti s korupčnými kauzami.



Päťdesiatdvaročný Thuong je všeobecne považovaný za človeka blízkeho generálnemu tajomníkovi komunistickej strany Nguyen Phu Trongovi, poznamenal Reuters.



Thuongova nominácia ústredným výborom strany potvrdzuje predchádzajúce rozhodnutie politbyra a bude ju ešte musieť schváliť Národné zhromaždenie, ktoré sa má vo štvrtok zísť na mimoriadnom zasadnutí a v máji na slávnostnom zasadnutí.



Vláda aj komunistická strana v stredu uviedli, že ústredný výbor komunistickej strany sa dohodol na nominácii do funkcie prezidenta, ale meno kandidáta neuviedol.



Thuong, ktorý pôsobil v minulosti ako šéf propagandy, "je zabehnutý stranícky aparátnik a dôveryhodný člen vnútorného kruhu generálneho tajomníka Tronga," vysvetlil Carl Thayer, odborník na vietnamskú politiku z Austrálskej akadémie obranných síl v Canberre.



Diplomati akreditovaní v Hanoji pre agentúru Reuters uviedli, že rozhodnutie komunistickej strany vymenovať Thuonga za prezidenta považujú za pokus o presadenie novej generácie lídrov a upevnenie moci pre prípad, že sa 78-ročný generálny tajomník Trong rozhodne odstúpiť ešte pred koncom svojho tretieho funkčného obdobia v roku 2026.



V súčasnosti je Thuong jedným zo 16 členov politbyra a zastáva funkciu tajomníka ústredného výboru strany, čo je jedna z najvyšších funkcií v krajine.



Generálny tajomník strany sa vyberá spomedzi jej najvyšších lídrov a Trong, ktorý bol v roku 2021 opätovne vymenovaný na tretie funkčné obdobie, si zrejme chce byť istý, že "má v talóne prijateľného nástupcu", objasnil pre Reuters nemenovaný diplomat.



Prezident vo Vietname zastáva prevažne ceremoniálnu rolu, ale radí sa k najvyššie postaveným politikom - spolu s generálnym tajomníkom strany, predsedom vlády a predsedom národného zhromaždenia.