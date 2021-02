Vietnamskú provinciu Hai Duong čaká od utorka prísny lockdown

Hanoj 15. februára (TASR) - Dva milióny obyvateľov severovietnamskej provincie Hai Duong sa budú musieť od utorka podriadiť prísnym epidemioglickým opatreniam. Provincia sa totiž stala epicentrom lokálneho ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a úrady tak pristúpili k lockdownu, informovala v pondelok agentúra AFP.



V provincii začne platiť 15-dňový zákaz vychádzania a školy, bary, reštaurácie a karaoke salóny, ktoré úrady zatvorili ešte pred vietnamským Novým rokom (12. februára), zostanú naďalej zatvorené. Stretnúť sa budú môcť najviac dve osoby.



"Obyvateľov (Hai Duong) žiadame, aby zostali doma a chodili von iba v nevyhnutných prípadoch, napríklad za účelom nákupu potravín či liekov, alebo práce v továrňach či výrobných zariadeniach, ktoré nemusia byť zatvorené," uviedol vestník vietnamského ministerstva zdravotníctva.



Cestovanie do tejto provincie bude taktiež zakázané, pričom vstup bude povolený len v nevyhnutných prípadoch, informovali štátne médiá.



Vietnam zaznamenal od konca januára 637 prípadov nákazy súvisiacich s lokálnym prenosom, pričom až 461 z nich zaevidovali práve v provincii Hai Duong.



Túto najnovšiu lokálnu epidémiu, ktorá začala na severe krajiny a odtiaľ sa rozšírila do stredných a južných oblastí, spájajú úrady s britským aj juhoafrickým variantom koronavírusu. Vo vietnamskej metropole Hanoj a v Hočiminovom Meste budú školy zatvorené najmenej do konca februára.



Komunistický Vietnam si dosiaľ vyslúžil chválu za efektívne zamedzenie šírenia koronavírusu prostredníctvom prísnych obmedzení pohybu či rozsiahleho systému dohľadávania kontaktov, komentuje AFP. Do pondelka táto zaznamenala 95-miliónová krajina 2229 prípadov nákazy a 35 súvisiacich úmrtí.