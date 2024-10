Vietnamský parlament začne vyberať kandidáta na nového prezidenta

Hanoj 20. októbra (TASR) - Vietnamské Národné zhromaždenie (parlament) začne v pondelok proces výberu nového prezidenta. V nedeľu to potvrdil šéf parlamentného výboru pre poslanecké záležitosti. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Ústredný výbor strany súhlasil s tým, že odporučí vhodných kandidátov a predloží ich (mená) Národnému zhromaždeniu na schválenie funkcie štátneho prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky," povedal Nguyen Thanh Hai, šéf výboru pre poslanecké záležitosti.



Štvorpilierovú štruktúru vedenia krajiny tvorí generálny tajomník komunistickej strany, prezident, premiér a predseda Národného zhromaždenia. Súčasný prezident To Lam bol vymenovaný za generálneho tajomníka komunistickej strany v auguste po smrti svojho predchodcu Nguyena Phu Tronga. Trong zastával obe funkcie od októbra 2018 do apríla 2021.



Veľká stranícka čistka v rámci boja proti korupcii od roku 2021 zmietla tisícky vysokopostavených straníckych funkcionárov vrátane dvoch prezidentov a troch podpredsedov vlády. Dovtedy boli všetky zmeny vo Vietname starostlivo organizované s dôrazom na stabilitu.