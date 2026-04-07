Vietnamský parlament zvolil To Lama za prezidenta
Po tom, ako bol v januári ústredným výborom strany opäť vybraný za najvyššieho predstaviteľa strany, Lam teraz prevezme aj druhú najvyššiu pozíciu vo vietnamskej politike.
Autor TASR
Hanoj 7. apríla (TASR) - Vietnamské Národné zhromaždenie zvolilo generálneho tajomníka Komunistickej strany To Lama za prezidenta. Po tom, ako bol v januári ústredným výborom strany opäť vybraný za najvyššieho predstaviteľa strany, Lam teraz prevezme aj druhú najvyššiu pozíciu vo vietnamskej politike – zjednocujúc vedenie strany a štátu podobne, ako to urobil čínsky prezident Si Ťin-pching, informuje agentúra AFP, píše TASR.
„Pre mňa je prevzatie zodpovedností generálneho tajomníka a prezidenta veľkou cťou... zodpovednosťou, posvätnou a vznešenou povinnosťou,“ povedal vo svojom prejave po zložení sľubu.
Predseda Národného zhromaždenia Tran Thanh Man uviedol, že 100 percent prítomných poslancov schválilo uznesenie o zvolení Lama za prezidenta na obdobie 2026 až 2031.
Lam je prvý kto získal dve najvyššie funkcie v bežných procesoch výberu vedenia strany, namiesto toho, aby nastúpil do úradov po smrti predchodcu.
Za menej ako dva roky sa v pozícii šéfa strany zbavil svojich rivalov a transformoval krajinu s agresívnou reformnou stratégiou, keď zlúčil provincie a zredukoval byrokraciu, pripomína AFP.
Nový prezident si pritom stanovil ambiciózny cieľ 10-percentného ročného rastu hospodárstva krajiny a v rámci strany presadil svoju víziu rozvojovo orientovaných reforiem. Vietnam je pritom už teraz jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Ázii.
Vietnam má oficiálne štyri „piliere“ vedenia - generálneho tajomníka Komunistickej strany, prezidenta, premiéra a predsedu Národného zhromaždenia. Prezident má vo Vietname malé právomoci, krajinu však zastupuje na stretnutiach na vysokej úrovni so zahraničnými predstaviteľmi. Oveľa vplyvnejší je generálny tajomník.
Okrem komunistickej strany nie sú vo Vietname povolené žiadne iné politické strany.
