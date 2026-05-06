Vietnamský prezident pricestoval do Indie, rokovať bude aj o obrane
Naí Dillí 6. mája (TASR) - India privítala v stredu v metropole Naí Dillí vietnamského prezidenta To Lama. Rokovania s indickým premiérom Naréndrom Módím sa budú týkať najmä obchodu a obrany, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rozhovory „otvoria nové možnosti spolupráce“ medzi krajinami.
To Lam, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu, začal cestu po Indii v utorok návštevou chrámového komplexu Bódhgaja, významného pútnického miesta v štáte Bihár na východe Indie.
Obchod medzi oboma krajinami dosiahol vo fiškálnom roku 2025 takmer 15,8 miliardy dolárov (približne 13,50 miliardy eur), pričom vietnamské spoločnosti sa ďalej snažia preniknúť na trh najľudnatejšej krajiny sveta.
Indické médiá naznačili, že rokovania by mohli viesť k uzavretiu dohody v hodnote 700 miliónov dolárov na nákup indických nadzvukových protilodných riadených striel BrahMos.
Vietnamského prezidenta sprevádza na ceste početná delegácia podnikateľov. Jeho ďalšou zastávkou bude finančné centrum Indie - Bombaj.
