Vietnamský prezident si za cieľ prvej zahraničnej návštevy zvolil Čínu

Peking 18. augusta (TASR) - Vietnamský líder To Lam začal v nedeľu trojdňovú návštevu Číny, ktorá je jeho prvou zahraničnou cestou od nástupu do funkcie pred dvoma týždňami. To Lam má v programe návštevy aj stretnutie s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom a ďalšími predstaviteľmi, informovala agentúra AP.



To Lam bol 3. augusta potvrdený ako generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu, čo je najvyššia riadiaca funkcia v tejto krajine. Nahradil v nej Nguyena Phu Tronga, ktorý zomrel 19. júla a ktorý na čele komunistickej strany pôsobil 13 rokov. Okrem toho To Lam od mája zastáva aj prevažne ceremoniálnu funkciu prezidenta socialistického Vietnamu.



Očakáva sa, že nový vietnamský líder bude pokračovať v stratégii svojho predchodcu, ktorá spočívala vo vyvažovaní vzťahov s Čínou, Spojenými štátmi a Ruskom, napísal v sobotu pre web Global Times Jü Siang-tung, ktorý pôsobí ako riaditeľ Inštitútu pre vietnamské štúdie na univerzite v čínskom meste Čeng-čou.



Hoci sú si Čína a Vietnam ideologicky blízke, opakovane sa sporia o územia v Juhočínskom mori a v roku 1979 Čína nakrátko aj obsadila časti územia na severe Vietnamu.



Napriek tomu Vietnam ekonomicky profitoval z investícií čínskych výrobcov, ktorí tam presunuli svoju výrobu, aby čiastočne obišli americké obmedzenia týkajúce sa solárnych panelov a iného vývozu z Číny.