Vietnam:To Lam zrejme bude viesť komunistickú stranu ďalších päť rokov
Hoci sú výsledky To Lamových snáh stále neisté, rýchlosť, s akou postupuje, zdôrazňuje jeho rozhodný štýl.
Autor TASR
Hanoj 23. decembra (TASR) - Vietnamská komunistická strana v utorok podporila návrh, aby generálny tajomník To Lam zostal v tejto vrcholnej funkcii ďalších päť rokov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
AFP sa odvolala na dva zdroje oboznámené s rokovaním, na ktorom sa vysokopostavení predstavitelia komunistickej strany dohodli na zozname kandidátov na vedúce funkcie. Ten zverejnia na straníckom zjazde v januári 2026.
„Žiadna zmena. Šéf strany zostáva vo svojej funkcii, aby zabezpečil stabilitu,“ uviedol jeden zo zdrojov pre AFP, pričom druhý zdroj potvrdil, že Lam zostane šéfom strany a bude zrejme nominovaný aj na prezidentský post.
Opätovné vymenovanie To Lama sa považovalo za vopred rozhodnuté, pričom mnohí predstavitelia špekulovali práve o tom, že by sa mohol pokúsiť zlúčiť svoju pozíciu s prezidentskou, podľa príkladu Si Ťin-pchinga v Číne.
Keď sa To Lam v júli 2024 – po rokoch vedenia vplyvného ministerstva verejnej bezpečnosti – stal nástupcom zosnulého Nguyen Phu Tronga, inicioval rozsiahle administratívne a ekonomické reformy, ktoré mali vo Vietname nielen silnú podporu, ale vyvolali aj ostrú kritiku, pripomenula agentúra Reuters.
Hoci sú výsledky To Lamových snáh stále neisté, rýchlosť, s akou postupuje, zdôrazňuje jeho rozhodný štýl. Zároveň tým vysiela signál o svojom odhodlaní pokračovať v ambicióznom programe nielen vnútorným rivalom, ale aj zahraničným investorom.
Rozhodnutia o vedení budú finalizované na straníckom zjazde, ktorý sa bude konať od 19. do 25. januára, keď bude oficiálne oznámené zloženie ústredného výboru i vplyvného politbyra.
