Vietor v Holandsku bráni v odtiahnutí horiacej lode na lepšie miesto

Haag 30. júla (TASR) — Silný vietor v Severnom mori odďaľuje snahu záchranárov odtiahnuť horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami do bezpečia pri holandskom pobreží. V nedeľu to uviedla holandská vláda, TASR informuje podľa správy agentúry AP.



"Vietor bude aj v najbližších dňoch fúkať od juhozápadu. Začatie odťahovania Fremantle Highway na nové dočasné miesto preto môže ešte trvať niekoľko dní. Smer vetra by počas vlečenia lode dym z požiaru smeroval cez remorkér," uviedlo ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo.



Záchranári v sobotu pripojili k lodi druhé ťažné lano. Na jej palube bolo v čase vzniku požiaru 3 783 nových áut vrátane 498 elektromobilov a z nemeckého prístavu Bremerhaven smerovala do Singapuru.



Loď horí od noci z utorka na stredu, pričom príčina požiaru nebola stanovená. Hasiči pri hasení nepoužili vodu v obavách, že takmer 200 metrová loď by sa stala nestabilná a ohrozila frekventovanú námornú trasu v Severnom mori a svetoznámy biotop sťahovavých vtákov.