Vietor v Španielsku zabránil štartu suborbitálnej nosnej rakety Miura1

Madrid 31. mája (TASR) - Prvý let španielskej suborbitálnej vratnej nosnej rakety Miura 1 v stredu zrušili pre silný vietor, čo znamená komplikáciu pre vývoj tejto malej vesmírnej nosnej rakety.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na spoločnosť PLD Space.



"Nemáme zelenú. Vo veľkej výške nad našimi limitmi sú nárazy vetra. To znamená, že nemáme dostatočne bezpečné podmienky pre štart," povedal komentátor počas živého vysielania štartu rakety spoločnosti PLD Space, ktorý mal byť pre Španielsko prvým svojho druhu. Potrvá niekoľko dní, kým sa otvorí nové "štartovacie okno".



Raketa vysoká len 12 metrov mala z vojenskej základne v južnom Španielsku vzlietnuť 100 kilometrov nad zemský povrch. Hoci táto vzdialenosť by ju dostala do vesmíru, raketa nie je dostatočne výkonná na to, aby dosiahla obežnú dráhu Zeme.



Stredajší suborbitálny štart mal vyniesť do kozmu náklad s experimentmi v oblasti mikrogravitácie, ako aj pripraviť plány PLD Space pre budúce štarty rakiet.



"Ide o to, aby sme sa naučili a minimalizovali riziká pri prvých letoch rakety Miura 5," povedal spoluzakladateľ spoločnosti PLD Space Raúl Verdú s odkazom na nosnú raketu, ktorá - ako firma dúfa - bude vynášať družice na obežnú dráhu Zeme od roku 2025.



Hoci je táto raketa oveľa väčšia - meria 35 metrov a má dva samostatné štartovacie stupne -, využíva približne 70 percent komponentov vyvinutých pre raketu Miura 1.



Spoločnosti sa ponáhľajú s vývojom nosných rakiet vzhľadom na rastúci trh so satelitmi, konštatuje AFP.



Podľa analytikov spoločnosti Euroconsult sa v nadchádzajúcom desaťročí predpokladá vypustenie približne 18.500 malých orbitálnych družíc s hmotnosťou menšou ako 500 kilogramov.