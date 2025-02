Vietor znemožnil začať s demontážou nádrží na vodu vo Fukušime I

Fukušima 13. februára (TASR) — Silný nárazový vietor zabránil vo štvrtok japonskej spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO), prevádzkovateľovi jadrovej elektrárne Fukušima I vážne poškodenej zemetrasením v roku 2011, začať s demontážou nádrží na kontaminovanú vodu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Demontáž nádrží bola odložená pre silný vietor. Mohlo by sa s ňou začať zajtra v závislosti od poveternostných podmienok," povedal AFP hovorca TEPCO Tacuja Matoba.



Demontáž nádrží je zásadným krokom v procese vyradenia celého zariadenia z prevádzky, ktorý bude trvať desiatky rokov. Na uvoľnenom mieste sa uskladní jadrový odpad z odstavených reaktorov.



Po zemetrasení z marca 2011 spoločnosť TEPCO skladovala v areáli elektrárne približne 1,3 milióna ton vody – išlo o podzemnú, morskú a dažďovú vodu spolu s vodou používanou na chladenie reaktorov.



Voda sa filtrovala, aby sa z nej odstránili rôzne rádioaktívne materiály, no zostala vo viac ako 1000 nádržiach, ktoré zaberajú značnú časť areálu elektrárne. S ich odstraňovaním sa mohlo začať po tom, čo TEPCO začalo v auguste 2023 vypúšťať uskladnenú vodu z elektrárne do Tichého oceánu.



Elektráreň Fukušima I sa nachádza na východnom pobreží ostrova Honšú v prefektúre Fukušima. Pred katastrofou patrila medzi 20 najvýkonnejších na svete. Zemetrasenie a následná prívalová vlna cunami spôsobili únik radiácie a trvalo poškodili niekoľko reaktorov, čo znemožnilo ich opätovné uvedenie do prevádzky. Znovu spustené neboli ani zostávajúce reaktory.