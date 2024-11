Viezol sa na streche metra. Mladík zraneniam poľahol

Viedeň 2. novembra (TASR) - Vo viedenskej nemocnici podľahol ťažkým zraneniam 17-ročný Čech, ktorý v utorok spolu s ďalšími troma osobami vyliezol na strechu idúceho metra a narazil do nadchodu pre peších. TASR informuje podľa portálu Novinky.cz.



Ďalší český občan vo veku 18 rokov je po náraze do nadchodu naďalej v ohrození života, oznámila hovorkyňa miestnej nemocnice. Spolu s nimi boli v čase incidentu na streche metra aj dvaja mladiství Rakúšania, jeden z nich utrpel ľahké poranenia a 13-ročný chlapec vyviazol bez zranení, uviedla televízna stanica ORF.



Prevádzkovateľ metra Wiener Linien vyjadril pozostalým hlbokú sústrasť. Zároveň apeloval na väčšiu prevenciu a osvetu, aby sa podobné prípady neopakovali.



"Vyzývame vás, aby ste sa zdržali takýchto zakázaných, neopatrných a život ohrozujúcich činov. Žiadne video na tiktoku, žiadna skúška odvahy ani selfie nestojí za to, aby ste vyliezli na súpravu metra alebo električky a riskovali svoj život," uviedol dopravca.