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Viktor Orbán sa vo Varšave stretne so spojencom Jaroslawom Kaczyňským
Orbán v ten istý týždeň navštívil aj Viedeň, kde sa zúčastnil na podujatí organizovanom pri príležitosti 70. výročia založenia krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), uzatvára onet.pl.
Autor TASR
Budapešť 9. júla (TASR) - Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán odcestuje v sobotu do Poľska, kde bude rokovať s niekdajším spojencom, predsedom strany Právo a spravodlivosť (PiS), Jaroslawom Kaczyňským. S odvolaním sa na správy poľských médií to uviedol vo štvrtok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera títo dvaja politici boli v minulosti považovaní za blízkych spojencov, avšak kvôli odlišným postojom k vojne na Ukrajine a k Rusku došlo v posledných rokoch medzi stranami Fidesz a PiS k ochladeniu vzťahov.
Poľský server onet.pl v tejto súvislosti poznamenal, že toto stretnutie je súčasťou „protiútoku“, ktorý bývalý maďarský premiér spustil po svojej volebnej porážke.
Server dodal, že aj počas júnového summitu EÚ Orbán vycestoval do Bruselu, aby sa zúčastnil na rokovaní lídrov frakcie Patrioti pre Európu (PfE). To však neprinieslo príliš významný výsledok, keďže z tejto politickej rodiny je pri moci iba český premiér Andrej Babiš, ktorý túto frakciu na summite EÚ reprezentuje.
Orbán v ten istý týždeň navštívil aj Viedeň, kde sa zúčastnil na podujatí organizovanom pri príležitosti 70. výročia založenia krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), uzatvára onet.pl.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera títo dvaja politici boli v minulosti považovaní za blízkych spojencov, avšak kvôli odlišným postojom k vojne na Ukrajine a k Rusku došlo v posledných rokoch medzi stranami Fidesz a PiS k ochladeniu vzťahov.
Poľský server onet.pl v tejto súvislosti poznamenal, že toto stretnutie je súčasťou „protiútoku“, ktorý bývalý maďarský premiér spustil po svojej volebnej porážke.
Server dodal, že aj počas júnového summitu EÚ Orbán vycestoval do Bruselu, aby sa zúčastnil na rokovaní lídrov frakcie Patrioti pre Európu (PfE). To však neprinieslo príliš významný výsledok, keďže z tejto politickej rodiny je pri moci iba český premiér Andrej Babiš, ktorý túto frakciu na summite EÚ reprezentuje.
Orbán v ten istý týždeň navštívil aj Viedeň, kde sa zúčastnil na podujatí organizovanom pri príležitosti 70. výročia založenia krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), uzatvára onet.pl.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)