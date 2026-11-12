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Viktor Orbán tvrdí, že jeho ministri neboli skorumpovaní
Dodal, že neexistuje jediné rozhodnutie žiadneho z nich, ktoré by nebolo schválené vládou, prípadne prijaté v rámci vlastných kompetencií s plným rešpektovaním účelnosti a platných pravidiel.
Autor TASR
Budapešť 12. novembra (TASR) - Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok v rozhovore pre kanál Ultrahang Plusz na platforme YouTube označil korupčné obvinenia voči svojej vláde za klamstvá. V odpovedi na otázku redaktora zdôraznil, že pri dôkladnom preverení členov bývalého kabinetu a záležitostí okolo jeho osoby sa nepreukáže žiadne porušenie predpisov ani korupčné konanie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán, ktorý je predsedom opozičnej strany Fidesz, v tejto súvislosti vyhlásil, že všetci jeho bývalí ministri sú bezúhonní. Dodal, že neexistuje jediné rozhodnutie žiadneho z nich, ktoré by nebolo schválené vládou, prípadne prijaté v rámci vlastných kompetencií s plným rešpektovaním účelnosti a platných pravidiel.
Expremiér zároveň vyzdvihol personálne kapacity svojho politického tábora. Uviedol, že jeho strana Fidesz je schopná „už zajtra ráno“ zostaviť nielen dve, ale potenciálne aj tri vlády, ktoré by bez problémov dokázali konkurovať väčšine európskych kabinetov.
Maďarské orgány činné v trestnom konaní zadržali 28. septembra bývalého ministra kultúry Balázsa Hankóa a niekdajšiu štátnu tajomníčku tohto rezortu, ktorých prokuratúra podozrieva zo sprenevery a zneužitia štátnych dotácií so škodou presahujúcou 47 miliónov eur. Za mrežami zostáva aj bývalý minister národného rozvoja Miklós Seszták pre obvinenia z prijímania úplatkov, pričom polícia v rámci rozsiahlych protikorupčných zásahov zadržala 21. októbra aj bývalého guvernéra centrálnej banky Györgya Matolcsyho. Expremiér Viktor Orbán tieto kroky odmieta a označuje ich za politicky motivovanú šikanu zo strany vládnucej strany Tisza.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Orbán, ktorý je predsedom opozičnej strany Fidesz, v tejto súvislosti vyhlásil, že všetci jeho bývalí ministri sú bezúhonní. Dodal, že neexistuje jediné rozhodnutie žiadneho z nich, ktoré by nebolo schválené vládou, prípadne prijaté v rámci vlastných kompetencií s plným rešpektovaním účelnosti a platných pravidiel.
Expremiér zároveň vyzdvihol personálne kapacity svojho politického tábora. Uviedol, že jeho strana Fidesz je schopná „už zajtra ráno“ zostaviť nielen dve, ale potenciálne aj tri vlády, ktoré by bez problémov dokázali konkurovať väčšine európskych kabinetov.
Maďarské orgány činné v trestnom konaní zadržali 28. septembra bývalého ministra kultúry Balázsa Hankóa a niekdajšiu štátnu tajomníčku tohto rezortu, ktorých prokuratúra podozrieva zo sprenevery a zneužitia štátnych dotácií so škodou presahujúcou 47 miliónov eur. Za mrežami zostáva aj bývalý minister národného rozvoja Miklós Seszták pre obvinenia z prijímania úplatkov, pričom polícia v rámci rozsiahlych protikorupčných zásahov zadržala 21. októbra aj bývalého guvernéra centrálnej banky Györgya Matolcsyho. Expremiér Viktor Orbán tieto kroky odmieta a označuje ich za politicky motivovanú šikanu zo strany vládnucej strany Tisza.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)