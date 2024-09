Viktor Orbán tvrdí, že vyjadrenie predsedu Balázsa Orbána bolo chybou

27. septembra (TASR) - Politický riaditeľ úradu predsedu maďarskej vlády Balázs Orbán sa o otázke vojny na Ukrajine z pohľadu pritokomunistickej revolúcie v roku 1956 vyjadril nejednoznačne, čo je chybou, povedal v piatok v rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér, ktorý je na oficiálnej návšteve Severného Macedónska, tak reagoval na stredajšie slová Balázsa Orbána. Ten pre server mandiner.hu povedal, že na základe skúseností z revolúcie v roku 1956 by Maďari pravdepodobne neurobili to, čo urobil prezident Zelenskyj pred dva a pol rokom, pretože je to nezodpovedné, lebo svoju krajinu zatiahol do obrannej vojny s veľkými stratami na životoch a území.



"Do diskusie o vojne a mieri sa dostala aj otázka revolúcie 1956. Musíme byť rozvážni, keď hovoríme o takýchto citlivých veciach a musíme formulovať veľmi presne," zdôraznil predseda vlády, podľa ktorého sa Balázs Orbán vyjadril nejednoznačne, čo je v tomto kontexte chybou.



"Bol by som nerád, keby sa tieň ukrajinsko-ruskej vojny premietol na spomienku na bojovníkov za slobodu z roku 1956, ktorým sme zaviazaní vďakou," vyhlásil premiér a dodal, že nepochybuje o politických názoroch žiadneho z členov vedenia vládnej strany Fidesz, pričom prízvukoval, že je dôležité, aby takéto nedorozumenia nenarušili zmysluplné diskusie.



Vyjadrenie Balázsa Orbána o tom, že Maďarsko by sa na rozdiel od Kyjeva nepostavilo voči ruskej vojenskej agresii, ostro kritizovali aj maďarskí opoziční politici.