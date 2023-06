Vilnius vyzýva na posilnenie NATO, ak bude Prigožin v Bielorusku

Vilnius 25. júna (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda v nedeľu upozornil, že ak Bielorusko prijme šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, aliancia NATO bude musieť posilniť svoje východné krídlo.



Nauséda, ktorého krajina susedí s Bieloruskom aj s Ruskom a v júli bude hostiteľom summitu NATO, sa podľa agentúry AFP takto vyjadril po zasadnutí bezpečnostnej rady, kde sa diskutovalo o nedokonanom pokuse vagnerovcov o vzburu proti Kremľu.



Po tom, ako Prigožin v sobotu odvolal postup svojich jednotiek na Moskvu, Kremeľ deklaroval, že na základe dosiahnutej dohody Prigožin odíde do Bieloruska a v Rusku nebude čeliť obvineniam.



"Ak Prigožin alebo časť Vagnerovej skupiny skončí v Bielorusku - s nejasnými plánmi a zámermi -, bude to znamenať len to, že musíme ešte viac posilniť bezpečnosť našich východných hraníc," povedal Nauséda, pričom uviedol, že nehovorí "len o Litve, ale nepochybne o celej aliancii NATO".



Nauséda tiež dodal, že Litva s ohľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa Bieloruska posilní aj kapacity svojich tajných služieb.



Pokiaľ ide o vrcholný summit NATO vo Vilniuse, Nauséda si myslí, že všeobecný bezpečnostný plán nevyžaduje zmeny ani v kontexte najnovšieho vývoja v Rusku.



Litovský prezident okrem toho v rozhovore s novinármi vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin môže v budúcnosti čeliť ešte väčším výzvam, ako bola Prigožinova vzbura. Nauséda obrazne sumarizoval: "Cisár je nahý."



Vagnerova vzbura znamenala zatiaľ najväčšiu výzvu pre Putinovu dlhoročnú vládu a bola najvážnejšou bezpečnostnou krízou v Rusku od Putinovho nástupu k moci v roku 1999, doplnila agentúra AFP.