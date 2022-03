Vinníci nárazu do karnevalového sprievodu nie sú teroristi

Brusel 21. marca (TASR) - Šoférom auta, ktoré v nedeľu ráno narazilo v juhobelgickej obci Strépy-Bracquegnies vo vysokej rýchlosti do skupiny ľudí zúčastňujúcich sa na karnevalovom sprievode, i jeho spolujazdcom sú dvaja tridsiatnici z mesta La Louviere vo Valónskom regióne. Polícia terorizmus ako príčinu tohto incidentu vylúčila, informuje spravodajca TASR s odkazom na belgické médiá.



Podľa údajov televíznej stanice RTBF si prudká zrážka auta s účastníkmi tradičného karnevalového pochodu vyžiadala životy šesť osôb. V pondelok predpoludním sa desať ľudí nachádzalo vo vážnom stave v nemocniciach v okolí a 27 osôb nahlásilo ľahšie zranenia.



Polícia v správe pre médiá potvrdila, že išlo iba o jedno vozidlo, ktoré narazilo do davu ľudí, a vyvrátila informácie, podľa ktorých páchatelia išli vysokou rýchlosťou, lebo unikali policajnému prenasledovaniu. Policajti prišli na miesto činu až po tragickej zrážke.



Vyšetrovatelia medzitým uviedli, že v aute boli dve osoby z mesta La Louviere vo veku 32 a 34 rokov. Oboch už v nedeľu vypočula a zatkla federálna polícia. Ide o dvoch bratrancov, ktorí sa vracali z nočného klubu. Obaja sú vo vyšetrovacej väzbe a pred vyšetrujúceho sudcu by ich mali predviesť v pondelok popoludní.



Jeden z týchto dvoch páchateľov bol na polícii evidovaný kvôli tomu, že v roku 2017 mu pred vykonaním rekvalifikačných skúšok odobrali vodičský preukaz .



"Ani jeden z nich však nemá kriminálnu minulosť," uviedol pre médiá Damien Verheyen, zástupca kráľovskej prokuratúry z mesta Mons. "Jeden z nich však mal problémy kvôli šoférovaniu. Zatiaľ nevieme, či to bol spolujazdec alebo šofér auta," spresnil Verheyen.



Vyšetrovanie, ktoré bolo spustené, sa týka vraždy, ale fakty by mohli byť prekvalifikované na "nedobrovoľné zabitie". Bude to závisieť od výsledkov krvných testov odobratých páchateľom, či sa podarí zistiť prítomnosť drog alebo alkoholu. Výsledky sa očakávajú o niekoľko dní. Odborníci z oblasti mechaniky zase budú musieť vysvetliť, prečo auto nezastavilo, keď bolo vybavené automatickým brzdovým systémom.



Vyšetrovatelia zatiaľ nehovoria, či ide o úmyselný čin alebo nie, ako dôvod však vylúčili terorizmus. "U obohc podozrivých boli vykonané domové prehliadky a neboli zaistené žiadne prvky súvisiace s ich radikalizáciou alebo prejavmi extrémizmu," vysvetlil Verheyen.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)