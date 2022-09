Vinu v kauze Čapí hnízdo pred súdom poprel Babiš aj Nagyová

Na snímke uprostred bývalý český premiér Andrej Babiš čaká na začiatok pojednávania na Mestskom súde v Prahe v pondelok 12. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Praha 12. septembra - Skončil sa prvý deň pojednávania v kauze Farmy Čapí hnízdo. Pred súdom vypovedal český expremiér Andrej Babiš aj bývalá manažérka Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová. Tá vo svojej obhajobe uviedla, že sa ničím neprevinila. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií českých médií.vypovedala Nagyová a vinu, podobne ako bývalý premiér, poprela.reagovala na obžalobu, že v žiadosti o európsku dotáciu na projekt Farmy Čapí hnízdo nebolo zámerne uvedené prepojenie firmy s holdingom Agrofert. Podľa Nagyovej nikto neskrýval ich vzájomnú spoluprácu a nesnažila sa o to ani ona.Žiadosť o dotáciu z fondov EÚ bola podľa nej podaná správne.povedala obžalovaná. Rovnako ako Andrej Babiš, ani Nagyová nechcela odpovedať na otázky sudcu a žalobcu.Na obhajobu obžalovaných Jany Nagyovej a Andreja Babiša boli vyhradené dva pojednávacie dni. Babišov advokát Eduard Bruna rozhodnutie neodpovedať na otázky vysvetlil ako taktický postup. Súd zvyšný čas využil na čítanie výpovedí niektorých svedkov.V utorok by sa mali pred súdom čítať listinné dôkazy a vypovedať by mali znalci. Od stredy by pred Mestský súd v Prahe mali postupne predstúpiť predvolaní svedkovia. Podľa hovorcu súdu Adama Weniga ich je 18. Medzi nimi aj Babišova manželka, syn Andrej, dcéra Adriana či Babišov švagor. Sudca Jan Šott zatiaľ naplánoval 13 pojednávacích dní.Farma Čapí hnízdo požiadala o európske dotácie pre malé a stredné firmy krátko po tom, ako bola vyňatá z holdingu Agrofert. Po niekoľkých rokoch od získania dotácie sa pod koncern opäť vrátila. Podľa obžaloby Babiš aj Nagyová účelovo tajili, že skutočným žiadateľom je koncern Agrofert, ktorý by pre svoju veľkosť na dotáciu nemal nárok.