Violončelista mestského orchestra v Helsinkách rozváža jedlo seniorom

Helsinki 17. apríla (TASR) - Druhý violončelista Helsinského filharmonického orchestra roznáša v čase pandémie koronavírusu jedlo občanom nad 80 rokov v rámci programu pomoci pre seniorov, ktorý spustilo mesto Helsinki. Správu priniesla v piatok agentúra Reuters.



Fínsko nariadilo všetkým obyvateľom nad 80 rokov, aby sa samoizolovali. Zamestnanci mesta Helsinki v pomoci týmto občanom všetkých obvolali a ponúkli im pomoc s nákupom potravín, drogérie či liekov.



"Zavolali sme takmer každému človeku nad 80 rokov v Helsinkách a skontrolovali, či nepotrebuje pomoc," povedal pre Reuters Tommi Laitio, výkonný riaditeľ pre kultúru a voľný čas v meste.



Helsinki takisto spustili dobrovoľnícku stránku, na ktorej sa môžu obyvatelia mesta prihlásiť na pomoc seniorom. Jedným z dobrovoľníkov je aj violončelista Teppo Ali-Mattila.



"Chýba mi hranie pred publikom, ale som rád, že môžem pomôcť aspoň takto," povedal. Jeho donášky sú pred dôchodcov často jediným kontaktom s vonkajším svetom.



"Je to pre nich veľká vec, a preto sa to stáva veľkou vecou aj pre mňa," pokračoval.



"Je skvelé, že niečo takéto mesto zorganizovalo," dodal. Helsinki sa snažia do programu zapojiť čo najviac pracovníkov z kultúrneho odvetvia, keďže fínska vláda zakázala verejné podujatia s účasťou nad desať osôb.



Dôchodcovia si za nákup platia sami, donáška je však zadarmo.