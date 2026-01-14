Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Virálna čínska aplikácia,ktorá je populárna i v zahraniční,zmení názov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Aplikácia sa v Číne dostala na vrchol rebríčka platených aplikácií, čo vyvolalo rozsiahle mediálne pokrytie čínskymi a zahraničnými médiami.

Autor TASR
Peking 14. januára (TASR) - Čínska mobilná aplikácia Sileme, ktorá spúšťa alarm, ak sa používateľ neprihlási každých 48 hodín, oznámila, že sa vzdá svojho názvu po tom, čo upútala pozornosť medzinárodných médií. V preklade z mandarínčiny totiž jej názov znie „Si mŕtva/y?“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Táto aplikácia umožňuje ľuďom, ktorí žijú sami, zaregistrovať meno a e-mailovú adresu osoby, ktorú je možné kontaktovať v prípade núdze. Ak sa používateľ pravidelne neprihlási do aplikácie, systém automaticky pošle varovanie kontaktnej osobe, aby ju upozornil na možný problém.

Aplikácia sa v Číne dostala na vrchol rebríčka platených aplikácií, čo vyvolalo rozsiahle mediálne pokrytie čínskymi a zahraničnými médiami.

Po dôkladnom zvážení sa aplikácia v nadchádzajúcej novej verzii oficiálne premenuje na globálnu značku Demumu,“ uviedla spoločnosť v utorok večer vo svojom vyhlásení. Uviedla tiež, že aplikácia „zažila explozívny rast v zahraničí“ po zverejnení článku britskej televíznej stanice BBC.

Demumu bude aj naďalej verná svojej pôvodnej misii chrániť bezpečnosť, prinášať svetu riešenia v oblasti ochrany pochádzajúce z Číny a slúžiť väčšiemu počtu osamelých jednotlivcov po celom svete,“ dodala spoločnosť vo svojom vyhlásení.

Používatelia aplikácie však na internete vyjadrili obavy, že aplikácia bola taká populárna práve kvôli svojmu pôvodnému názvu.

V roku 2024 tvorili ľudia žijúci sami až približne pätinu všetkých čínskych domácností, píše AFP.
