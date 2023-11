Virgin Atlantic vykonala prvý diaľkový let s nízkouhlíkovým palivom

Londýn 28. novembra (TASR) - Britská letecká spoločnosť Virgin Atlantic v utorok uskutočnila prvý diaľkový let poháňaný výlučne udržateľným leteckým palivom (SAF), čo niektoré environmentálne skupiny označili za tzv. "greenwashing". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Lietadlo typu Boeing 787 Dreamliner vybavené motormi Rolls-Royce odštartovalo z londýnskeho letiska Heathrow krátko pred 14.00 h SEČ a smerovalo na Medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku bez nákladu a platiacich cestujúcich.



"Svet bude vždy predpokladať, že sa niečo nedá urobiť, kým to neurobíte vy. Duch inovácie spočíva v tom, že sa snažíme dokázať, že veci môžeme robiť lepšie v prospech všetkých," povedal zakladateľ spoločnosti Virgin Atlantic Richard Branson, ktorý sa taktiež zúčastnil na tomto historickom lete.



Spoločnosť Virgin Atlantic uviedla, že to bolo prvýkrát, čo bolo SAF použité "v oboch motoroch komerčnou leteckou spoločnosťou počas diaľkového letu".



SAF sa vyrába z obnoviteľnej biomasy a odpadových zdrojov. Po zmiešaní s kerozínom sa môže používať v leteckom palive v moderných lietadlách maximálne do 50 percent, uvádza AFP.



SAF sa považuje za hlavný nástroj na dekarbonizáciu leteckého sektora v nasledujúcich desaťročiach, ale táto technológia je stále v štádiu vývoja a jeho výroba zostáva veľmi drahá.



SAF sa okrem toho používa v spaľovacích motoroch, ktoré stále produkujú oxid uhličitý.



Britská vláda vlani v decembri oznámila, že poskytne milión libier na podporu projektu, ktorý vedie spoločnosť Virgin Atlantic v spolupráci so Sheffieldskou univerzitou, americkou firmou Boeing a britským výrobcom motorov Rolls-Royce.



Environmentálna skupina Stay Grounded označila utorkový let za "greenwashing". Ide o termín používaný pre klamlivé tvrdenia, ktorými sa spoločnosti snažia presvedčiť verejnosť, že ich výrobky alebo činnosti sú šetrné k životnému prostrediu.



"Zatiaľ čo verejnosť sa sústreďuje na tento zdanlivo ekologický let, denne sa uskutoční 100.000 ďalších letov, pri ktorých sa používajú fosílne palivá," povedala Magdalena Heuwieserová z globálnej siete Stay Grounded.