Virgínia ako prvý južanský štát zrušila trest smrti

Richmond 24. marca (TASR) - Virgínia v stredu - ako vôbec prvý južanský štát USA - definitívne zrušila trest smrti. Príslušný zákon vstúpil do platnosti po tom, čo ho podpísal tamojší demokratický guvernér Ralph Northam, informovala agentúra AFP.



Virgínia sa tak stala 23. štátom USA, kde už súdy nemôžu vynášať rozsudky smrti.



Northam podpísal návrh zákona o zrušení trestu smrti vo väzení Greensville v meste Jarratt, kde sa nachádza tzv. popravná komora, pričom toto rozhodnutie označil za "morálne" a "správne".



Návrh zákona ešte minulý mesiac odsúhlasili členovia virgínskeho zákonodarného orgánu. Zásluhu na prijatí tohto návrhu majú najmä poslanci za Demokratickú stranu, ktorí poukazovali na to, že trest smrti je disproporčne udeľovaný páchateľom tmavej farby pleti, duševne chorým či osobám z chudobných vrstiev.



Republikáni v oboch komorách virgínskeho zákonodarného zboru proti návrhu argumentovali, že po zrušení popráv prídu rodinní príslušníci obetí zločinov o zadosťučinenie, ktoré pre nich predstavovalo spravodlivé potrestanie páchateľov.



Kritici tiež varovali, že niektorí páchatelia brutálnych vrážd by po rokoch mohli požiadať o podmienečné prepustenie a dostať sa na slobodu.



Počas viac ako 400-ročných dejín Virgínie tam popravili takmer 1400 väzňov, čo je najviac zo všetkých 50 štátov USA, vyplýva z údajov neziskovej organizácie Informačné centrum o treste smrti so sídlom v meste Washington.



Od roku 1976, keď Najvyšší súd USA obnovil výkon trestov smrti, vo Virgínii vykonali druhý najvyšší počet popráv spomedzi všetkých amerických štátov. Prvenstvo v tomto smere patrí Texasu.