< sekcia Zahraničie
Virgínia schválila novú mapu volebných obvodov, môže pomôcť demokratom
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) – Voliči v americkom štáte Virgínia schválili v utorkovom referende tesnou väčšinou hlasov nové rozdelenie volebných obvodov, ktoré by mohlo demokratom vo voľbách do Snemovne reprezentantov priniesť o štyri kreslá viac.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá konštatuje, že iniciatíva prezidenta USA Donalda Trumpa týkajúca sa „prekresľovania obvodov“ by sa tak pred nadchádzajúcimi voľbami do Kongresu mohla obrátiť proti republikánom.
Virgínia, štát na východnom pobreží USA, má v americkom Kongrese 11 kresiel, z toho šesť patrí demokratom. S novým prerozdelením volebných obvodov demokrati spájajú nádej, že počet ich poslancov sa zvýši na desať.
„Gratulujem Virgínii!“, napísal v príspevku na sieti X bývalý demokratický prezident Barack Obama. „Ďakujeme, že ste nám ukázali, čo znamená brániť našu demokraciu a bojovať,“ dodal Obama, ktorý sa angažoval aj v predreferendovej kampani.
„Voliči vo Virgínii prehovorili a dnes večer sa postavili prezidentovi, ktorý tvrdí, že má ‚právo‘ na viac republikánskych kresiel v Kongrese,“ uviedla v príspevku na sieti X demokratická guvernérka štátu Abigail Spanbergerová.
Výsledok hlasovania vo Virgínii je citeľnou porážkou pre Trumpa, ktorý sa v pondelok večer spolu s predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom online zapojil do predvolebného mítingu a vyzýval voličov, aby hlasovali proti návrhu. Upozornil ich, že hlasovanie vo Virgínii „sleduje celá krajina“. Uviedol tiež, že ak demokrati v Snemovni reprezentantov získajú v strednodobých voľbách väčšinu, „bude to katastrofa“.
Keďže kontrola nad Snemovňou reprezentantov je veľmi tesná, výsledok referenda vo Virgínii zvyšuje pravdepodobnosť, že Trump bude musieť dokončiť svoje funkčné obdobie s Kongresom s demokratickou väčšinou, ktorá by mohla blokovať jeho agendu a vyšetrovať jeho administratívu.
Spor o tzv. gerrymandering – dlhodobo využívanú, no často kritizovanú prax úpravy volebných hraníc v prospech jednej strany – sa stal jedným z hlavných konfliktov kampane pred novembrovými kongresovými voľbami.
Prekresľovanie volebných obvodov zvyčajne nasleduje po celoštátnom sčítaní obyvateľstva každých desať rokov, no Trump vlani vyzval štáty ovládané republikánmi, aby mapy volebných obvodov upravili už v polovici dekády s cieľom ochrániť krehkú väčšinu strany v Snemovni reprezentantov. Toto Trumpovo vyhlásenie spustilo vzájomné súperenie, keď sa obe strany snažia získať výhodu ešte pred novembrovými voľbami.
Ako prvý zasiahol štát Texas, ktorý schválil mapu umožňujúcu republikánom získať až päť ďalších kresiel. Kalifornia reagovala návrhom referenda, ktoré by malo naopak demokratom priniesť päť kresiel navyše.
