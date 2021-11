Virológ: Rúška budeme nosiť ešte niekoľko rokov, najmä v zime

Brusel 22. novembra (TASR) - Ochranné rúška bude potrebné nosiť ešte niekoľko rokov, najmä však počas zimných mesiacov. Uviedol to virológ Peter Piot, ktorý je poradcom Európskej komisie (EK) pre boj s pandémiou koronavírusu. Jeho slová citovala v pondelok tlačová agentúra Belga.



Renomovaný belgicko-britský odborník v nedeľňajšom rozhovore pre flámsku verejnoprávnu televíziu VRT upozornil, že ochranné rúška ešte netreba vyhadzovať "do koša", pretože ich bude potrebné nosiť - najmä počas zimy - ešte tri až päť rokov.



"Situácia sa však časom zlepší vďaka očkovaniu a kolektívnej disciplíne," vyjadril nádej Piot. Zároveň podporil zámer belgickej federálnej vlády zaviesť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Vládny návrh zákona má za cieľ zaistiť čo najvyššiu zaočkovanosť lekárov a zdravotných sestier. Tí, ktorí sa do 1. apríla 2022 nestihnú zaočkovať, prídu o prácu, alebo im bude pozastavená licencia na výkon povolania.



Peter Piot je riaditeľom prestížnej Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny a vedecké renomé získal vďaka výskumu eboly a AIDS. V minulosti pôsobil na dôležitých postoch v rámci OSN a WHO.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)