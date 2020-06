Izrael pre vírus zrušil výlety žiakov do bývalých nacistických táborov

Tel Aviv 8. júna (TASR) - Štátom organizované výlety izraelských škôl do bývalých nacistických vyhladzovacích táborov v Európe sa pre celosvetovú pandémiu nového koronavírusu neuskutočnia podľa plánu koncom tohto roka. V pondelok to oznámil Izrael.



Ministerstvo školstva vo vyhlásení uviedlo, že exkurzie plánované do niekdajších koncentračných táborov v Poľsku na október a november sa nebudú konať pre nárast prípadov nákazy koronavírusom medzi žiakmi. V Nemcami okupovanom Poľsku počas druhej svetovej vojny bolo zriadených mnoho takýchto nacistických táborov, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Na jesenné výlety sa prihlásilo vyše 17.500 izraelských žiakov 11. a 12. ročníka.



Súčasné a očakávané obmedzenia v prevádzke letov, hotelov a autobusovej dopravy znemožňujú riadne uskutočniť plánované exkurzie, dodalo ministerstvo.



Uviedlo tiež, že preskúma, či by sa žiaci mohli pripojiť k delegáciám do Poľska začiatkom roka 2021, alebo či by sa mohli zúčastniť na náhradnom programe na území Izraela, ktorý by sa tiež zameriaval na holokaust.



Začiatkom tohto roka, keď sa začala kríza s koronavírusom, Izrael zrušil svoje každoročné jarné školské výlety do bývalého tábora smrti Auschwitz.



Takéto zájazdy do niekdajších nacistických vyhladzovacích táborov sú každoročnou zvyklosťou na mnohých školách v Izraeli.



Od februára tohto roka, keď sa pandémia nového koronavírusu dostala aj do Izraela, tam potvrdili takmer 18.000 chorých na COVID-19, čo je ochorenie spôsobované práve týmto vírusom. Z nich 15.102 ľudí sa vyliečilo a 298 zomrelo.



Avšak 127 z 25.200 škôl a materských škôl, ktoré v rámci uvoľňovania obmedzení znovu otvorili pred niekoľkými týždňami, muselo svoje brány opäť zatvoriť, lebo koronavírus sa začal šíriť a nakazilo sa ním približne 350 žiakov a zamestnancov škôl.