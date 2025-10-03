Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÍRUS v Taliansku: Prenáša ho komár

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Tento druh sa napríklad šíri aj v Nemecku.

Autor TASR
Rím 3. októbra (TASR) - Vírus chikungunya, prenášaný ázijským komárom tigrovaným, sa šíri v Taliansku. Úrady v tejto krajine zaznamenali tento rok už 364 prípadov nákazy, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.

Najviac prípadov infekcie bolo zaregistrovaných v regiónoch Emilia-Romagna a Veneto na severe Talianska, ktoré sú obľúbené medzi zahraničnými turistami.

Podľa údajov talianskeho zdravotníckeho inštitútu však väčšinu prípadov nákazy tvoria lokálne prípady, ktoré nie sú spojené s cestovaním.

Približne 41 prípadov nákazy zaznamenali medzi cestujúcimi, ktorí sa vrátili domov, spresňuje DPA.

Vírus chikungunya prevažne prenášaj ázijský komár tigrovaný (Aedes albopictus). Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa v súčasnosti vyskytuje v 16 európskych krajinách.

Tento druh sa napríklad šíri aj v Nemecku. Infekcie chikungunye však v krajine zatiaľ neboli zaznamenané, dodáva DPA.
