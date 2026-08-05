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Vislu delí od rekordného minima z roku 2025 iba päť centimetrov

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Na snímke rieka Visla s rekordne nízkym stavom hladiny v utorok 2. septembra 2025 vo Varšave. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Rekordne nízky stav vody zaznamenali v utorok aj na hydrologickej stanici Annopol v Lubelskom vojvodstve.

Autor TASR
Varšava 5. augusta (TASR) - Hladina Visly vo Varšave v stredu klesla na 109 centimetrov a od historického minima z augusta 2025 ju delí päť centimetrov. Poľský Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) zároveň upozornil, že v krajine platí 71 hydrologických výstrah pred suchom a v najbližších dňoch môže ich počet ešte narásť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Hydrológ Centrálneho úradu operatívnej hydrológie IMGW Pawel Staniszewski uviedol, že výstrahy sa týkajú prakticky celého toku rieky. Dodal, že prognózy naznačujú ďalší pokles hladiny rieky vo Varšave.

Rekordne nízky stav vody zaznamenali v utorok aj na hydrologickej stanici Annopol v Lubelskom vojvodstve. Hladina Visly tam dosiahla 160 centimetrov, čo je najmenej za viac než 70 rokov meraní. Predchádzajúce minimum predstavovalo 162 centimetrov.

Nové historické minimá evidujú hydrológovia aj na ďalších riekach. Staniszewski upozornil, že po odznení vlny horúčav očakávanej v stredu a vo štvrtok môže hydrologické sucho naďalej zosilňovať, keďže rieky zvyčajne dosahujú minimum na prelome augusta a septembra.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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