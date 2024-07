Vistisen: Dánska ľudová strana sa pripojí k Patriotom pre Európu

Kodaň 6. júla (TASR) - Dánska ľudová strana (DF) sa pripojí do novovznikajúcej frakcie v Európskom parlamente (EP) Patrioti pre Európu, ktorú zakladá český expremiér Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán. V sobotu to oznámil na sociálnej sieti X europoslanec a člen DF Anders Vistisen. Aliancia tak má v súčasnosti dostatok národných delegácií na vytvorenie politickej skupiny v EP, píše TASR.



Vistisen dodal, že DF sa teší na spoluprácu so svojimi bývalými spojencami z frakcie Identita a demokracia (ID) a taktiež s "novými priateľmi zo Španielska, Česka a Maďarska".



V sobotu oznámil pripojenie k aliancii aj líder holandskej krajne pravicovej Strany slobody (PVV) Geert Wilders. Patrioti pre Európu tak v súčasnosti majú 39 europoslancov zo siedmich členských krajín, čím dosiahli potrebný počet poslancov a národných delegácií na vytvorenie politickej frakcie v EP.



Prvými stranami v skupine Patrioti pre Európu boli Orbánova strana Fidesz, Babišovo hnutie ANO a Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Svoj vstup do tejto skupiny nedávno ohlásila španielska krajne pravicová strana Vox a portugalská Chega.



Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš ešte začiatkom týždňa vyjadril túžbu, že novú frakciu v EP sa podarí ustanoviť nasledujúci týždeň.



Strany v aliancii spája podľa Babiša program, ktorý je proeurópsky a ktorý si želá väčšina Európanov - brániť suverenitu, bojovať proti ilegálnej migrácii a zmeniť Európsku zelenú dohodu (takzvaný Green Deal).



Nie je jasné, či sa ku skupine pripojí aj francúzske Národné združenie (RN), ktoré minulý týždeň vyhralo prvé kolo predčasných volieb vo Francúzsku. Denník Financial Times v piatok napísal, že RN rokuje s Patriotmi pre Európu a svoje rozhodnutie oznámi v pondelok.



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasbugu ustanovujúce plenárne zasadnutie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov, kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.