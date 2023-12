Vít Rakušan po streľbe na univerzite vyzýva na Silvestra bez petárd

Praha 27. decembra (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan v stredu poslal list všetkým samosprávam v republike, v ktorom ich vyzval, aby po minulotýždňovej tragickej streľbe na Univerzite Karlovej v Prahe tentoraz upustili od ohňostrojov a používania zábavnej pyrotechniky počas osláv príchodu nového roka. Primátorov a starostov zároveň požiadal, aby sa s rovnakým apelom obrátili aj na svojich spoluobčanov, informuje TASR.



"Dôvod je, myslím si, zrejmý. Naša krajina pred Vianocami zažila dva šokujúce násilné činy spojené so streľbou," vysvetlil minister vnútra v liste.



"To najmenej, čo môžeme jeden pre druhého v tejto chvíli urobiť, je nezvyšovať nervozitu a neprehlbovať napätie a prípadné traumy, ktoré po sebe toto násilie zanechalo," doplnil Rakušan.



Plánovaný silvestrovský ohňostroj už zrušili v Olomouci. Ako dôvod radnica na svojom webe v stredu uviedla jednak predvianočnú streľbu na univerzite v Prahe, a jednak hydrologickú situáciu na rieke Morava. Podľa magistrátu musia v dôsledku rozvodnenej rieky opúšťať svoje stanovištia vtáky i zver a ohňostroje by ich mohli zmiasť.



Študent Univerzity Karlovej v Prahe minulý štvrtok zastrelil v hlavnej budove Filozofickej fakulty na mieste 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.



Ešte pred streľbou v Prahe zabil doma aj svojho otca. Neskôr sa ukázalo, že študent bol aj vrahom muža a bábätka, ktorých zastrelil necelý týždeň predtým v Klánovickom lese na východnom okraji Prahy.