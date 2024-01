Vít Rakušan predstavil 33 opatrení na zlepšenie bezpečnosti v Česku

PREČÍTAJTE SI AJ: Ministerstvo vnútra ČR: Podnety na zásah proti strelcovi sa berú vážne

Praha 31. januára (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan predstavil v stredu Bezpečnostnej rade štátu (BRS) prvý komplexný materiál k tragickému útoku na Univerzite Karlovej (UK) a tiež 33 opatrení na zlepšenie bezpečnosti. Okrem ministerstva vnútra sa týkajú aj rezortov školstva a zdravotníctva. Podľa českého premiéra Petra Fialu ide o dôkladne premyslené kroky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe." vymenoval príklady opatrení premiér. Rezort školstva by mal podľa jeho slov vytvoriť bezpečnostné štandardy pre vysoké školy či pokračovať v poskytovaní psychologickej pomoci na univerzitách.Rakušan priblížil, že rezort vnútra spolu s políciou už teraz ponúka všetkým univerzitám možnosti expertného poradenstva, aktualizuje metodiky a pripravuje tiež informatívnu kampaň pre verejnosť, do ktorej chce osloviť aj influencerov.avizoval minister.Okrem toho pripravujú nový efektívny nástroj na rozosielanie varovných správ v prípade aktuálneho nebezpečenstva prostredníctvom technológie cell broadcast (ide o spôsob odosielania správ viacerým používateľom mobilných telefónov v definovanej oblasti súčasne). Dodal, že o tom budú rokovať s mobilnými operátormi.Minister vnútra má predložiť vláde dopodrobna rozpracované opatrenia do 26. júna. Cieľom opatrení je podľa neho dosiahnuť zvýšený pocit bezpečnosti verejnosti. "povedal Rakušan.Fiala vyhlásil, že udržanie a zvýšenie bezpečnosti nie je len záležitosťou štátu, ale je to spoločná zodpovednosť všetkých občanov. Dodal, že hoci bola masová streľba na UK bezprecedentnou udalosťou, ktorá otriasla celou spoločnosťou, stále platí, že ČR patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete.