Víťaz Czech Press Photo 2021 zachytil následky tornáda na Morave

Praha 21. januára (TASR) - V Česku vo štvrtok vyhlásili víťazov súťaže spravodajskej fotografie Czech Press Photo. Fotografiou roku 2021 sa stal záber, ktorého autorom je Petr Topič. Zachytil na ňom následky ničivého tornáda na južnej Morave.



Fotografiu spolu s ďalšími ocenenými snímkami 27. ročníka súťaže Czech Press Photo možno vidieť na výstave v Národnom múzeu v Prahe, informovala stanica ČT24. Víťazný záber je súčasťou série s názvom Skaza, ktorá zvíťazila v kategórii "Aktualita".



"Tornádo, ktoré spustošilo obce na južnej Morave, bolo výraznou témou roka a do súťaže prišli snímky od mnohých autorov. Táto nečakaná udalosť bola výzvou pre novinárov, fotografov aj pre verejnosť - najmä v tom ohľade, ako citlivo k situácii pristúpiť a zaznamenať ju. Pre porotu bolo zložité zvoliť tú 'najlepšiu'," uviedol jej predseda Petr Mlch.



"Porota po dlhej selekcii vybrala fotografiu roka, ktorá pochádza zo série a zároveň funguje ako samostatná snímka. Je trochu iná ako ostatné - vyniká. Je v nej vidieť silu prírody, ktorá dokázala vytvoriť na fasáde zbúraného domu hrozivé 'výtvarné dielo'," doplnil Mlch.



Petr Topič z mediálneho domu Mafra zvíťazil aj v kategórii "Ľudia, o ktorých sa hovorí" so sériou z volebnej kampane českého expremiéra Andreja Babiša.



Víťazné snímky vzišli z viac ako 4000 fotografií od 250 autorov. Ocenenia boli vyhlásené v ôsmich kategóriách. Ocenené fotografie si záujemcovia môžu pozrieť do konca mája v Národnom múzeu. Vystavené sú tu aj snímky z prvého ročníka súťaže Czech Photo Junior pre mladých fotografov zo základných a stredných škôl.