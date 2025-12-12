< sekcia Zahraničie
Víťaz Eurovízie Nemo vyhlásil, že sa vzdá trofeje pre účasť Izraela
Nemo zvíťazil v súťaži v roku 2024 s piesňou „The Code“.
Autor TASR
Bern 12. decembra (TASR) - Švajčiarsky víťaz pesničkovej súťaže Eurovízia (Eurovision Song Contest) Nemo oznámil vo štvrtok, že sa vzdá svojej trofeje na protest proti účasti Izraela v nadchádzajúcom ročníku súťaže. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Nemo zvíťazil v súťaži v roku 2024 s piesňou „The Code“. Podľa neho pokračujúca účasť Izraela je v rozpore s ideálmi podujatia. Ide o najnovší protest proti rozhodnutiu Európskej vysielacej únii (EBU) o účasti Izraela. V posledných mesiacoch žiadalo niekoľko členských vysielateľov, aby pre situáciu v Pásme Gazy bol vylúčený zástupca Izraela. Po nedávnom opačnom rozhodnutí EBU už päť krajín (Španielsko, Island, Slovinsko, Holandsko a Írsko) oznámilo svoju neúčasť v nadchádzajúceho ročníku, ktorý sa bude konať v Rakúsku.
„Eurovízia tvrdí, že podporuje jednotu, inklúziu a dôstojnosť všetkých ľudí. A pre tieto hodnoty je súťaž pre mňa zmysluplnou,“ uviedol Nemo na platforme Instagram. „Avšak Izrael sa na nej zúčastňuje naďalej, hoci nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN (pre okupované palestínske územia vrátane východného Jeruzalema a Izraela) označila (postup Izraela) za genocídu. Ukazuje to, že existuje jasný rozpor medzi týmito ideálmi a rozhodnutiami, ktoré prijíma EBU,“ vysvetlil.
Izrael opakovane odmietol obvinenia z genocídy s tvrdením, že rešpektuje medzinárodné právo a má právo brániť sa po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas z Pásma Gazy 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu.
„Nie je to o jednotlivcoch alebo umelcoch. Je to o tom, že súťaž sa opakovane využila na zmiernenie imidžu štátu obvineného z vážnych previnení, pričom EBU trvá na tom, že táto súťaž je apolitická,“ povedal Nemo. Svoju trofej chce vrátiť EBU, ktorá sídli v Ženeve. „Žite podľa toho, čo hlásate. Ak mimo pódia nežijeme podľa hodnôt, ktoré oslavujeme na ňom, potom aj tie najkrajšie piesne strácajú zmysel,“ odkázal Nemo EBU. „Čakám na moment, kedy sa tieto slová a činy zosúladia. Do tej doby je táto trofej vaša,“ dodal.
