Víťaz nemeckých volieb Merz zdôraznil potrebu rýchlej koaličnej dohody

Berlín 25. februára (TASR) – Nemecký konzervatívny opozičný líder Friedrich Merz, ktorého kresťanskí demokrati zvíťazili v nedeľňajších parlamentných voľbách, v utorok zdôraznil, že krajina potrebuje rýchle koaličné rozhovory s cieľom čo najskôr vytvoriť novú vládu. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Merz po víťazstve svojho bloku CDU/CSU takmer s istotou nahradí na poste spolkového kancelára Olafa Scholza. Koaličnú vládu by podľa očakávaní mal sformovať práve s jeho sociálnymi demokratmi (SPD).



"Problémy sú naliehavé, neznesú odklad, a preto si myslím, že je dôležité, aby sme teraz rýchlo začali rozhovory," povedal Merz. Jeho zámerom je dokončiť koaličnú zmluvu do Veľkej noci, no zároveň sa čo najskôr jasne dohodnúť na troch otázkach – obrannej politike a výdavkoch, migrácii a ekonomickej politike.



"Situácia vo svete sa dramaticky mení každý deň," doplnil Merz s tým, že nemecká ekonomická situácia je "veľmi chúlostivá a kritická" a krajina potrebuje rýchle rozhodnutia, aby sa jej hospodárstvo počas roka mohlo znova pozviechať.



Merz sa predtým stretol so Scholzom v úrade spolkového kancelára v Berlíne. Predpokladá sa, že hovorili o prechodnej fáze pred vytvorením novej vlády, uviedla DPA.



Scholz už skôr vyhlásil, že v koaličných rokovaniach nebude zohrávať žiadnu úlohu, hoci kancelárom zostane až do vytvorenia budúcej vlády. Následne sa plánuje vzdať všetkých vedúcich funkcii a zostať len poslancom Spolkového snemu (Bundestag).



Vedenia rozhovorov s CDU/CSU sa namiesto neho ujal spolupredseda SPD Lars Klingbeil, ktorý už v pondelok absolvoval s Merzom úvodné stretnutie. Šéf kresťanských demokratov podľa vlastných slov očakáva, že Scholz a jeho odchádzajúca vláda už nebudú robiť dlhodobé rozhodnutia bez jeho účasti.