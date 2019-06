Víťaz volieb v Istanbule ponúkol spoluprácu Erdoganovi

Obyvatelia Istanbulu si opäť volili starostu približne sedem týždňov po tom, ako boli výsledky pôvodných volieb anulované na základe podnetu AKP.

Istanbul 23. júna (TASR) - Turecký opozičný politik Ekrem Imamoglu, ktorý v nedeľu zvíťazil v opakovaných voľbách starostu Istanbulu, označil tento úspech za "nový začiatok" pre Turecko a ponúkol zároveň úzku spoluprácu prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Nebola to len jedna skupina alebo strana, ale celý Istanbul a Turecko, kto vyhral tieto voľby," uviedol vo svojom víťaznom prejave Imamoglu z opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



Podľa takmer úplných výsledkov nedeľňajších volieb v Istanbule, zverejnených po zrátaní 99 percent hlasov, získal kandidát CHP 54-percentnú podporu, zatiaľ čo jeho hlavného súpera, expremiéra Binaliho Yildirima z vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) podporilo približne 45 percent voličov. Imamoglu tak predbehol Yildirima o vyše 775.000 hlasov. Yildirim už skôr priznal svoju porážku a zablahoželal Imamoglovi.



Obyvatelia Istanbulu si opäť volili starostu približne sedem týždňov po tom, ako boli výsledky pôvodných volieb anulované na základe podnetu AKP. Opakované voľby mali štyroch kandidátov, hlavný súboj však viedli práve Imamoglu a Yildirim. Kandidát CHP zvíťazil už vo voľbách z 31. marca, avšak s tesnejším náskokom necelých 14.000 hlasov. Vládnuca AKP vtedy výsledky napadla pre údajné nezrovnalosti.



"Pán prezident, som pripravený s vami harmonicky spolupracovať. Obraciam sa na vás so žiadosťou o stretnutie v najskoršom možnom termíne," povedal zvolený starosta. "Budem pracovať usilovne bez toho, aby som kohokoľvek diskriminoval," prisľúbil a doplnil slogan svojej kampane: "Všetko bude v poriadku."



Imamogluovi medzitým zablahoželal aj samotný Erdogan, ktorý napsíal na Twitteri, že "bola opäť prejavená vôľa národa". V záverečnom týždni predvolebnej kampane pritom Erdogan kritizoval tohto politika ako klamára, obviňoval ho z napojenia na teroristické organizácie a prirovnával ho k egyptskému prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu, ktorého nedávno označil za "tyrana", pripomenula agentúra DPA.



Nedeľňajšie voľby v najväčšom tureckom meste boli pozorne sledované doma, no tiež v zahraničí. Podľa mnohých išlo o skúšku pre stav demokracie v krajine.