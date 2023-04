Víťaz volieb vo Fínsku začal so zostavovaním koaličnej vlády

Helsinki 14. apríla (TASR) - Líder fínskej stredopravej Národnej koaličnej strany (KOK) Petteri Orpo začal v piatok na základe poverenia parlamentu so zostavovaním novej vládnej koalície.



Ako informovala agentúra AFP, Orpo vyjadril nádej, že do 1. mája oznámi, ktoré strany sa pridajú do koalície s jeho stranou KOK.



Päťdesiattriročný Orpo nenaznačil, s ktorými stranami by sa KOK mohla spojiť. Možná je koalícia KOK so Sociálnodemokratickou stranou Fínska (SDP), vedenou doterajšou premiérkou Sannou Marinovou, alebo pravicová vláda s krajne pravicovou Stranou Fínov (PS).



Kľúčovou otázkou podľa Orpa je postoj jednotlivých strán k riešeniu problémov fínskej spoločnosti a ekonomiky a k skvalitneniu služieb štátu pre občanov.



Orpo v piatok na tlačovej konferencii informoval, že všetkým parlamentným frakciám rozposlal zoznam 24 otázok, aby zmapoval ich názory na celý rad problémov. Odpovede v strane KOK očakávajú do utorka.



Ako dodal, termín na vytvorenie vládnej koalície si nevytýčil. Podľa neho je dôležitejšie nájsť zhodu v základných tézach, než mať konkrétny dátum vzniku koaličnej vlády. Dodal súčasne, že rokovania o vzniku koalície by mohli byť uzavreté okolo 1. mája.



Agentúra AFP konštatovala, že pokiaľ ide o ekonomiku, čo je pre Orpa najdôležitejšia otázka, Strana Fínov má bližšie k pravému stredu. Spojenie s krajnou pravicou by však Orpovi sťažilo hľadanie ďalších strán na vytvorenie väčšinovej vlády.



Marinová - populárna, ale polarizujúca osobnosť fínskej politiky - minulý týždeň oznámila, že plánuje odísť z vrcholnej politiky a v septembri skončí ako líderka SDP, pričom však zostane poslankyňou.