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Víťazkou prezidentských volieb Peru sa stala Keiko Fujimoriová

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Na archívnej snímke z 19. júna 2026 v Lime prezidentská kandidátka Keiko Fujimoriová počúva otázky novinárov pred svojím sídlom. Foto: TASR/AP

Fujimoriová podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila nad svojím ľavicovým súperom Robertom Sánchezom s mimoriadne tesnou väčšinou 50,13 percenta hlasov.

Autor TASR
Lima 29. júna (TASR) - Víťazkou druhého kola prezidentských volieb v Peru sa podľa očakávaní stala konzervatívna kandidátka Keiko Fujimoriová. Oznámila to v pondelok tamojšia volebná komisia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Fujimoriová podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila nad svojím ľavicovým súperom Robertom Sánchezom s mimoriadne tesnou väčšinou 50,13 percenta hlasov. Volebná komisia už skôr uviedla, že voľby v Peru zo začiatku júna patrili medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Amerike za posledné desaťročia. V súboji podľa nej dominovali kriminalita a politická nestabilita.

Sánchez avizoval, že víťazstvo Fujimoriovej neuzná, pričom poukázal na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní 300.000 hlasovacích lístkov zo zahraničia. Fujimoriovú podporila veľká časť zahraničných voličov, najmä v Spojených štátoch a Japonsku.

Ako pravicová kandidátka sa do druhého kola prezidentských volieb dostala už štvrtýkrát po sebe. V posledných dvoch voľbách ju jej protikandidáti porazili iba o zlomky percent. V roku 2021 nad ňou zvíťazil Pedro Castillo približne o 45.000 hlasov.

Peru zažíva v súčasnosti najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii. Za približne desať rokov sa v krajine vystriedalo osem prezidentov. Fujimoriová sa stane prvou zvolenou prezidentkou Peru.

Jej otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokoch 1990 až 2000. Presadil ekonomické reformy a potlačil maoistickú partizánsku skupinu Sendero Luminoso (Svetlý chodník). Po prepuknutí obrovského korupčného škandálu bol prinútený rezignovať a za korupciu a porušovanie ľudských práv ho odsúdili na 25 rokov väzenia. Zomrel v roku 2024.
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