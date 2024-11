Víťazkou v prezidentských voľbách v Moldavsku má byť Sanduová

Na snímke Maia Sanduová Foto: TASR/AP

Von der Leyenová a Metsolová vítajú Sanduovej víťazstvo v prezidentských voľbách



Kišiňov 4. novembra (TASR) – Úradujúca proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová zvíťazila v druhom kole prezidentských volieb. Po spočítaní takmer všetkých hlasov vedie nad proruským protikandidátom Alexandrom Stoianoglom so ziskom 54 percent hlasov. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters." vyhlásila 52-ročná politička počas víťazného prejavu.Čiastočné výsledky spočiatku favorizovali Stoianogla. Počet hlasov sa obrátil v prospech Sanduovej po započítaní hlasov odovzdaných v zahraničí, ktoré boli v prvom kole viac naklonené v prospech Sanduovej.Moldavské úrady zaznamenali "rozsiahle zásahy" do druhého kola prezidentských volieb z ruskej strany, uviedol pre Reuters poradca úradujúcej prezidentky pre národnú bezpečnosť. Podľa jeho slov mali tieto snahy veľký potenciál ovplyvniť výsledky.Polícia v tomto kole volieb podnikla prísnejšie kroky v snahe zabrániť opakovanému kupovaniu hlasov, ktoré v prvom kole podnietil aj proruský podnikateľ Ilan Šor.Rusko zasahovanie do volieb popiera, zatiaľ čo Šor pochybenie odmietol. Podnikateľ žijúci v Rusku pritom prostredníctvom sociálnych sietí otvorene vyzýval ľudí, aby hlasovali proti Sanduovej a sľuboval za to odmenu. Podľa moldavskej polície použil tento mesiac 24 miliónov dolárov na podplatenie voličov rozhodujúcich o budúcom prezidentovi Moldavska a o vstupe do EÚ, uvádza Reuters.Moldavská prezidentka skonštatovala, že zásahy ovplyvnili výsledky volieb z 20. októbra a že Šor sa snažil kúpiť hlasy 300.000 ľudí, čo predstavuje viac ako 10 percent obyvateľstva krajiny.Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ak predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová patrili medzi prvých popredných politikov, ktorí zablahoželali moldavskej prezidentke Maie Sanduovej k znovuzvoleniu v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb. Informuje o tom spravodajca TASR.Tlačová agentúra Agerpres krátko po polnoci oznámila, že po sčítaní vyše 98 percent hlasov Sanduová zvýšila svoj náskok voči svojmu vyzývateľovi Alexandrovi Stoianugluovi. Ústredná volebná komisia evidovala 54,70-percentnú voličskú podporu pre Sanduovú a 45,30 percent pre Stoianoglua. Prvé predbežné výsledky pritom naznačovali možné víťazstvo Stoianoglua, po sčítaní hlasov voličov zo zahraničia sa však situácia zmenila v prospech úradujúcej prezidentky, ktorá získa svoj druhý mandát." uviedla Von der Leyenová na sociálnej sieti X.Šéfka eurokomisie sa pred voľbami netajila podporou Sanduovej, čo potvrdila aj počas svojej oficiálnej návštevy Moldavska z 10. októbra, keď v Kišiňove zároveň oznámila, že EÚ krajine v najbližších troch rokoch poskytne investície vo výške 1,8 miliardy eur.V rovnakom duchu zareagovala aj šéfka europarlamentu, rovnako na sieti X." napísala Metsolová.Aj šéfka EP otvorene podporovala proeurópske šance Moldavska, ktorých symbolom je práve Sanduová, čo dala najavo aj počas svojich pracovných návštev v Kišiňove v novembri 2022 a máji 2023.