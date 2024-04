Víťazná fotografia World Press Photo zachytáva mŕtve dieťa v Gaze

Amsterdam 18. apríla (TASR) - Hlavnú cenu medzinárodnej fotoreportérskej súťaže World Press Photo získal vo štvrtok fotograf agentúry Reuters Muhammad Sálim za svoju fotografiu Palestínčanky zvierajúcej telo svojej päťročnej netere v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Sálim fotografiu zhotovil vlani 17. októbra v márnici Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, kde ľudia hľadali svojich príbuzných zabitých počas izraelského bombardovania.



Fotograf snímku zhotovil len niekoľko dní po narodení vlastného dieťaťa. Sálim, ktorý je taktiež Palestínčanom, svoju fotografiu opísal ako "silnú, no smutnú chvíľu, ktorá zhŕňa širší zmysel toho, čo sa deje v Pásme Gazy,".



"(Sálim) dúfa, že vďaka tomuto oceneniu bude svet vnímavejší na ľudské následky vojny, predovšetkým na deťoch," povedal fotoeditor agentúry Reuters Rickey Rogers na odovzdávacej ceremónii v Amsterdame.



"Je to neuveriteľne dojemný pohľad a zároveň argument pre mier, ktorý je mimoriadne silný, aj keď sa niekedy môže zdať, že mier je vzdialenou predstavou," povedala o víťaznej snímke predsedníčka medzinárodnej poroty Fiona Shieldsová, vedúca obrazového oddelenia britského denníka The Guardian.



Nadácia World Press Photo na každoročnom odovzdávaní tejto ceny v Amsterdame uviedla, že je dôležité pamätať na nebezpečenstvo, ktorému sú vystavení fotoreportéri pokrývajúci konflikty. Nadácia upozornila na to, že pri pokrývaní vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy zomrelo už 99 novinárov a ďalších pracovníkov médií.



Sálim (39) pracuje pre agentúru Reuters od roku 2003. Nie je to prvýkrát, čo jeho práca získala uznanie na tejto prestížnej fotoreportérskej súťaži. Ocenenie World Press Photo získal v jednej z kategórií aj v roku 2010, a to za fotografiu zachytávajúcu tiež konflikt v Pásme Gazy.