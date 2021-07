Víťazný oblúk v Paríži zabalia do látky ako poctu umelcovi Christovi

Paríž 16. júla (TASR) - V piatok sa začali práce na zabalení Víťazného oblúka v Paríži do striebromodrej látky, čo bude posmrtná pocta umelcovi menom Christo, ktorý o tomto projekte sníval celé desaťročia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Christo, umelec bulharského pôvodu, ktorý bol dlhoročným obyvateľom francúzskej metropoly, už od 60. rokov pripravoval plány na opláštenie tohto impozantného vojnového pamätníka na Námestí Charlesa de Gaulla.



Napriek tomu, že sa mu podarilo zrealizovať zabalenie najstaršieho parížskeho mosta v roku 1985 či budovy nemeckého parlamentu o desaťročie neskôr, tento projekt zostal neuskutočnený.



Na dokončenie tejto vízie bude dohliadať jeho synovec Vladimir Javacheff s podporou Pompidouovho múzea a francúzskych úradov. Na zabalenie Víťazného oblúka bude treba viac než 25.000 metrov štvorcových látky.



Prípravné práce zahŕňajú inštaláciu lešení a ochranného vybavenia na Víťaznom oblúku. Tento pamätník, ktorý postavili na príkaz Napoleona na pripomínanie si padlých vojakov, nedávno zreštaurovali.



Stavba bola poškodená počas protivládnych protestov tzv. žltých viest v decembri 2018. Proces umeleckého balenia pamiatky má byť ukončený do 18. septembra.



Víťazný oblúk bude počas 16-dňovej exhibície plne prístupný pre návštevníkov.



Christo sa narodil 13. júna 1935 v Bulharsku, z vlasti odišiel v roku 1957 a usadil sa v Paríži, kde sa stretol so svojou budúcou manželkou Jean-Claude. Zomrel pokojne vlani vo svojom dome v New Yorku vo veku 84 rokov.