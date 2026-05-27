VÍŤAZNÝ TIKET: Čech si odnesie 120 miliónov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

V lotérii Eurojackpot, ktorá sa hrá v niekoľkých európskych krajinách, vrátane Česka, ide o to, aby tipujúci uhádol päť čísel z 50 a k tomu dve dodatkové čísla.

Autor TASR
Praha 27. mája (TASR) - Eurojackpot v hodnote takmer 120 miliónov eur (2,91 miliardy českých korún) vyhral tipujúci z ČR, informoval po utorkovom žrebovaní nemecký magazín Focus. TASR o tom píše podľa portálu Novinky.cz.

„Maximálna výhra v Eurojackpote vo výške 120 miliónov eur putuje do Českej republiky. Hráč alebo skupina uhádli správne čísla,“ potvrdil Focus po žrebovaní v Helsinkách s odvolaním sa na spoločnosť Westlotto.

V lotérii Eurojackpot, ktorá sa hrá v niekoľkých európskych krajinách, vrátane Česka, ide o to, aby tipujúci uhádol päť čísel z 50 a k tomu dve dodatkové čísla. Týždenne sa konajú dve žrebovania. Šanca na výhru jackpotu je jedna k 140 miliónom, vysvetľuje portál.

Doterajší rekord z roku 2015 predstavoval sumu 2,466 miliardy korún.
