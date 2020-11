Novým prezidentom USA sa stal Joe Biden

Washington 7. novembra (TASR) - Víťazom amerických prezidentských volieb sa stal demokratický kandidát Joe Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil svojho republikánskeho protikantidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Informovali o tom v sobotu agentúra AFP a stanica CNN na svojej webovej stránke.



Biden víťazstvom v Pensylvánii získal 273 hlasov voliteľov a stane sa 46. prezidentom USA.



Vo veku 77 rokov sa stal najstarším kandidátom v dejinách USA, ktorý bol zvolený za prezidenta, pripomína AFP.



Jeho súper, republikán Trump, vyslovil nepodložené obvinenia z volebného podvodu a jeho volebný tým vo viacerých amerických štátoch podnikol právne kroky.



Profil nového amerického prezidenta Joea Bidena

Joe Biden (77) sa stal najstarším prezidentským kandidátom, ktorý uspel v boji o Biely dom a po januárovej inaugurácii bude vo veku 78 rokov najstaršou hlavou štátu v dejinách USA, ktorá zasadne v Oválnej pracovni.



Joseph Robinette Biden Jr., známy pod menom Joe Biden, sa narodil 20. novembra 1942 v meste Scranton v Pensylvánii v rodine predajcu automobilov ako najstarší zo štyroch súrodencov. Pochádza z rímskokatolíckej rodiny írskeho pôvodu. Keď mal desať rokov presťahovali sa do mesta Claymont v štáte Delaware, kde odišli rodičia za lepšou prácou.



V roku 1961 ukončil prestížnu Archmere Academy v Claymonte. Históriu a politické vedy vyštudoval na University of Delaware v meste Newark, ktorú ukončil v roku 1965 s titulom bakalár. Po získaní titulu bol v tom istom roku prijatý na Syracuse University, kde získal v roku 1968 titul doktor práv.



Po štúdiu sa presťahoval do mesta Wilmington, kde začal advokátsku prax a založil vlastnú právnickú firmu. Zároveň sa stal aktívnym členom Demokratickej strany. V roku 1972 uspel po prvýkrát vo voľbách do Senátu Spojených štátov amerických v štáte Delaware a vo veku tridsať rokov sa stal šiestym najmladším americkým senátorom v histórii.



Krátko po získaní kresla senátora sa odohrala v Bidenovom živote v decembri 1972 rodinná tragédia. Jeho manželka Neilia išla s deťmi na vianočné nákupy, cestou sa však zrazila s nákladným autom. Pri dopravnej nehode zahynula spoločne s ročnou dcérkou Naomi, dvaja synovia – Beau a Hunter - boli zranení. Joe Biden, ktorý bol celou situáciou zdrvený, zvažoval rezignáciu, aby sa mohol venovať rodine. Stranícke vedenie ho však presvedčilo, aby zostal v úrade. Inauguračnú prísahu zložil v januári 1973 v kaplnke nemocnice, v ktorej ležali jeho zranení synovia. V Senáte potom strávil nepretržite 36 rokov, až do januára 2009, kedy na funkciu – ako novozvolený viceprezident USA – rezignoval. V júli 1977 sa oženil po druhýkrát s učiteľkou Jill Tracy Jacobsovou, s ktorou má dcéru Ashley.



Prvé roky Joea Bidena v senáte sa sústredili na ochranu práv v oblasti spotreby a životného prostredia. Stal sa prvým politickým predstaviteľom Spojených štátov, ktorý predložil v Kongrese USA návrh zákona, ktorý sa zaoberal klimatickými zmenami. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako predseda Výboru pre zahraničné vzťahy.



Od 20. januára 2009 až do 20. januára 2017 bol pravou rukou prezidenta Baracka Obamu. Výberom Bidena na post amerického viceprezidenta vsadil Barack Obama predovšetkým na skúsenosť. Vybral si politicky rozhľadeného človeka, najmä pokiaľ išlo o otázky týkajúce sa zahraničnej politiky a bezpečnosti.



Obaja sa stali počas ôsmich rokov spoločne strávených v Bielom dome blízkymi priateľmi. Barack Obama označil Bidena vo svojom rozlúčkovom prejave v Chicagu za "najlepšiu voľbu".



Počas svojej desaťročia trvajúcej politickej kariéry sa uchádzal Joe Biden o prezidentskú kandidatúru už dvakrát, v rokoch 1988 a 2008. Oba jeho pokusy však skončili ešte v počiatočnej fáze. Svoju kandidatúru zvažoval aj pred poslednými prezidentskými voľbami v roku 2016, ale napokon uvoľnil miesto Hillary Clintonovej ako demokratickej protikandidátke Donalda Trumpa.



Joe Biden, ostrý kritik Trumpovej politiky, sám seba označuje za následníka Baracka Obamu. Práve na jeho štýl chce po zvolení za prezidenta nadviazať.



Bývalý americký viceprezident Joe Biden 25. apríla 2019 oficiálne oznámil, že sa bude uchádzať o kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách a 18. augusta 2020 bol oficiálne nominovaný ako prezidentský kandidát za Demokratickú stranu. Jeho súperom o kreslo v Bielom dome bol úradujúci prezident Donald Trump, ktorého porazil a stal v poradí 46. prezidentom v dejinách USA.