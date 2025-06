Víťazom demokratických primárok v New Yorku sa zrejme stane Mamdani

New York 25. júna (TASR) - Zohran Mamdani sa v utorok večer vyhlásil za víťaza demokratických primárok na primátora New Yorku. Oficiálne výsledky volieb mu pri takmer 95 percentách spočítaných hlasov zaručili zisk najmenej 43,5 percenta. Jeho rival Andrew Cuomo získal približne 36,4 percenta hlasov a medzičasom uznal porážku. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.



„Dnešná noc nepatrila nám. Zavolal som mu, pogratuloval som mu... vyhral,“ povedal Cuomo novinárom počas volebnej noci. Vo voľbách sa proti sebe postavilo celkom jedenásť demokratických kandidátov. Pre zaužívaný systém hlasovania, ktorý voličom umožňuje vybrať si až päť kandidátov a zoradiť ich podľa vlastnej preferencie bude výsledok oficiálne konečný až na budúci týždeň.



Mamdaniho náskok sa zdá byť priveľký. Cuomo ho už nedokáže predbehnúť, obzvlášť po tom, čo kandidát na predbežnom treťom mieste Brad Lander vyzval svojich podporovateľov označiť Mamdaniho za svoju druhú preferenciu. Víťazom sa stane ten kandidát, ktorý po započítaní preferenčných hlasov dosiahne nadpolovičnú väčšinu, teda 50 percent plus jeden hlas.



Cuomo je umiernený demokratický politik, ktorý desať rokov pôsobila ako guvernér štátu New York. Funkcie sa vzdal pred štyrmi rokmi po obvinení zo sexuálneho obťažovania niekoľkými ženami. Mamdani je politický nováčik, ktorý svoju kampaň staval na snahe celkovej zmeny politiky mesta. Podporili ho napríklad senátor Bernie Sanders či progresívna newyorská kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová.



Demokratická strana má v New Yorku oproti republikánom dlhodobo silnejšie postavenie. Počet registrovaných voličov demokratov prevyšuje v New Yorku republikánov v pomere tri ku jednej. Primárky na primátorského kandidáta tiež bývajú pre mnohých voličov dôležitejšie ako samotné voľby.



Mamdani by sa ako oficiálny víťaz primárok stal favoritom volieb v novembri. Kandidovať bude aj súčasný primátor Eric Adams, tentokrát ako nezávislý. Séria korupčných škandálov a jeho napojenie na súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa ho však oslabili. Republikánskym kandidátom bude Curtis Sliwa, aktivista a moderátor rozhlasovej talkshow, ktorý kandidoval už v roku 2021.