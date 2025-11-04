< sekcia Zahraničie
Víťazom Goncourtovej literárnej ceny sa stal Laurent Mauvignier
Mauvignier súťažil o cenu s francúzskym spisovateľom a scenáristom Emmanuelom Carrereom, maurícijsko-francúzskou spisovateľkou Nathachou Appanahovou a belgickou spisovateľkou Caroline Lamarcheovou.
Paríž 4. novembra (TASR) - Laureátom tohtoročnej Goncourtovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia v oblasti po francúzsky písanej literatúry, sa v utorok stal Laurent Mauvignier. Cenu mu vyniesla jeho 750-stranová rodinná sága, ktorá sa odohráva v priebehu viac ako jedného storočia, uvádza tlačová agentúra AFP.
Porota potrebovala len jedno kolo hlasovania, aby vybrala 58-ročného francúzskeho spisovateľa za dielo „La Maison vide“ (Prázdny dom), inšpirované príbehmi o rodine jeho otca, ktoré počúval počas svojho dospievania. „Som nesmierne šťastný. Je to obrovská odmena, pretože ide o knihu, ktorá sa viaže k môjmu detstvu a zahŕňa niekoľko generácií,“ povedal Mauvignier pri preberaní si ceny.
Goncourtova cena zvyčajne vedie k zvýšeniu predajnosti kníh víťazného autora o státisíce kusov. Finančnú prémiu však predstavuje skromný šek na desať eur, ktorý si laureáti zvyčajne radšej zarámujú, než aby si čiastku vybrali v hotovosti.
Ocenenie je pomenované po francúzskom spisovateľovi a literárnom kritikovi Edmondovi de Goncourtovi (1822-1896). Udeľuje sa každoročne od roku 1903 autorovi „najlepšieho a najnápaditejšieho prozaického diela roka“.
Medzi Mauvignierove romány preložené do angličtiny patrí „The Birthday Party“, triler odohrávajúci sa na francúzskom vidieku.
Napísal tiež román „The Wound“, ktorý sa zaoberá odkazom alžírskej vojny za nezávislosť, a román „In the Crowd“, ktorého dej opisuje udalosti pred tragédiou na bruselskom štadióne Heysel z roku 1985, keď si agresia futbalových fanúšikov vyžiadala 39 mŕtvych.
