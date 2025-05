Víťazom Kentucky Derby sa stal Sovereignty

Louisville 4. mája (TASR) - Víťazom 151. ročníka Kentucky Derby sa stal kôň Sovereignty. Na trinásty pokus tak zariadil premiérový triumf pre stajňu Godolphin, ktorú vlastní šejk Mohammed bin Rašíd al Maktúm, súčasný predseda vlády Spojených arabských emirátov.



Sovereignty zdolal hlavného favorita, ktorým bol Journalism so sériou štyroch triumfov v rade. Ako tretí dobehol Baeza, ktorý sa do štartovej listiny dostal až na poslednú chvíľu v piatok, keď iné dva kone nemohli nastúpiť. Z prvého víťazstva v Louisville sa tešil venezuelský džokej Junior Alvarado. „Znamená to pre mňa úplne všetko. Cítil som, že mám šancu. Ďakujem za príležitosť, že som mohol jazdiť i po tom, čo som v marci utrpel zlomeninu ramena,“ tešil sa Alvarado podľa AFP.