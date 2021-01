Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb v Portugalsku je de Sousa

Lisabon 25. januára (TASR) - Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb v Portugalsku sa s jasným náskokom stal úradujúci prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Vyplýva to z oficiálnych takmer úplných výsledkov sčítania, informovali agentúry AP a AFP.



Stredopravicový politik de Sousa, považovaný za favorita volieb, zvíťazil so ziskom 61,6 percenta hlasov, ukázalo sčítanie hlasov z 98 percent volebných obvodov. Na poste tak zostane aj druhé a svoje posledné päťročné funkčné obdobie.



S výrazným odstupom skončila na druhom mieste socialistická kandidátka Ana Gomesová, ktorá dostala 12,24 percenta hlasov, tretí je pravicový populista André Ventura s 11,9 percenta. O post hlavy štátu sa uchádzali aj ďalší štyria kandidáti. Prezident nemá v Portugalsku veľké právomoci, môže však rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby.



De Sousa (72) je spoluzakladateľom a bývalým lídrom stredopravicovej sociálnodemokratickej strany (PSD), profesorom práva a niekdajšou televíznou osobnosťou. S jeho pôsobením v úrade prezidenta je podľa prieskumov trvale spokojných vyše 60 percent Portugalcov, pričom úzko spolupracuje so stredoľavicovou menšinovou vládou socialistov, keď podporuje jej opatrenia v boji s pandémiou.



Účasť na voľbách nepresiahla 40 percent, čo je menej než vo voľbách z posledných rokov, k čomu zrejme prispela súčasná pandémia.



V Portugalsku začal pred desiatimi dňami platiť druhý plošný lockdown, ktorý má zastaviť nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.



Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa má Portugalsko aktuálne najvyššie denné prírastky nakazených a úmrtí na 100.000 obyvateľov na svete. Portugalský zdravotný systém je preto pod obrovským tlakom.