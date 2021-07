Víťazom prezidentských volieb v Peru sa stal Pedro Castillo

Lima 20. júla (TASR) - Volebná porota Peru (JNE) v pondelok oznámila, že víťazom júnového druhého kola prezidentských volieb sa stal Pedro Castillo. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Vo voľbách 6. júna sa stretli Keiko Fujimoriová a Castillo, povolaním učiteľ. Ten podľa neoficiálnych výsledkov získal 50,12 percenta hlasov - o vyše 44.000 hlasov viac ako jeho súperka.



Fujimoriová ešte v júni výsledky volieb spochybnila a žiadala medzinárodný audit. JNE v pondelok na Twitteri oznámila, že preverovanie ukončila a chystá sa pripraviť oficiálne vyhlásenie výsledkov.



Nový prezident má zložiť slávnostnú prísahu 28. júla, keď sa končí pôsobenie dočasného lídra Francisca Sagastiho. Castillovo volebné obdobie potrvá do roku 2026, píše na svojej webovej stránke peruánsky denník El Comercio.



Fujimoriová podľa AFP v pondelok uviedla, že výsledky volieb akceptuje.



Peruánska prokuratúra uvádza, že bude pre Fujimoriovú žiadať 30-ročný trest odňatia slobody v súvislosti s korupčnou kauzou spojenou s brazílskou stavebnou firmou Odebrecht.



Na základe peruánskych zákonov by bol v prípade jej víťazstva vo voľbách súdny proces odročený až do obdobia, keď sa skončí jej funkčné obdobie, pripomína AFP.