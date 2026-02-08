< sekcia Zahraničie
Víťazom volieb v Thajsku je strana premiéra Anutina Čánvirakula
Progresívna Ľudová strana pravdepodobne získa menej ako 100 mandátov.
Autor TASR

Bangkok 8. februára (TASR) - Thajská vládna strana Bhumjaithai konzervatívneho premiéra Anutina Čánvirakula smeruje k víťazstvu v nedeľňajších parlamentných voľbách. Predpokladajú to miestne televízne stanice. Strana by mohla získať 200 kresiel v 500-člennej dolnej komore. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Progresívna Ľudová strana pravdepodobne získa menej ako 100 mandátov. Na treťom miestne s veľkou pravdepodobnosťou skončí strana Pheu Thai uväzneného bývalého premiéra Tchaksina Šinavatru.
Hladké víťazstvo Bhumjaithai by bolo zásadným úspechom premiéra Anutina, ktorého strana sa v posledných voľbách umiestnila na treťom mieste. Parlament ho vymenoval za premiéra iba v septembri minulého roka po tom, ako ústavný súd z funkcie odvolal dvoch jeho predchodcov zo strany Pheu Thai.
Líder ľudovej strany Natthaphong Ruengpanyawut už pripustil porážku. „Stojíme si za svojou zásadou rešpektovať stranu, ktorá skončí prvá, a jej právo zostaviť vládu,“ uviedol.
Jednou z hlavných tém pred voľbami boli boje na hraniciach s Kambodžou, ktoré minulý rok dvakrát prerástli do niekoľkodňových vojenských zrážok. Krátko po nástupe do funkcie Anutin povolil ozbrojeným silám podniknúť na hraniciach akúkoľvek akciu, ktorú považujú za vhodnú, bez toho, aby sa predtým obrátil na vládu. Od konca decembra minulého roku platí krehké prímerie.
