Víťazom volieb v Holandsku je oficiálne sociálnoliberálna strana D66
Autor TASR,aktualizované
Haag 7. novembra (TASR) - Holandská volebná komisia v piatok oficiálne vyhlásila sociálnoliberálnu stranu D66 na čele s Robom Jettenom za víťaza parlamentných volieb, ktoré sa konali minulý týždeň. Jetten sa tak vo veku 38 rokov zrejme stane najmladším predsedom vlády v histórii Holandska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jettenova strana získala o 29.668 hlasov viac ako druhá protiimigračná Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, vyplýva z údajov komisie. D66 má po volebnom víťazstve 26 kresiel v 150-člennom parlamente, pričom podľa volebnej komisie ide o najnižší počet pre víťaza volieb v histórii krajiny. Widersova PVV má taktiež 26 kresiel. Do parlamentu sa dostalo dokopy 15 strán vrátane strany bojujúcej za práva zvierat a skupiny zastupujúcej záujmy ľudí nad 50 rokov.
„Myslím, že sme zvyšku Európy a sveta ukázali, že je možné poraziť populistické hnutie, ak máte kampaň s pozitívnym odkazom pre svoju krajinu,“ povedal Jetten ešte minulý piatok, keď už na základe spočítaných hlasov bolo zrejmé, že jeho strana je víťazom hlasovania.
AFP pripomína, že Jetten predtým, než prevezme vedenie piatej najväčšej ekonomiky Európskej únie, musí sformovať koalíciu, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. Na základe holandského politického systému nezíska jediná strana dostatočné množstvo kresiel v 150-člennom parlamente, aby vládla sama, pričom kľúčové sú rokovania a kompromisy.
Jetten preferuje štvorčlennú koalíciu spájajúcu strany zo širokého politického spektra, informuje AFP. Spolupracovať chce s centristicko-pravicovou stranou Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorá získala 18 kresiel, pravicovo-liberálnou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD) s 22 kreslami a blokom zloženého zo Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA), ktorý získal 20 kresiel.
Takáto koalícia by mu zabezpečila väčšinu - 86 kresiel. Avšak líderka VVD Dilan Yesilgözová vylúčila vstup do koalície s blokom Zelená ľavica a Strana práce. Namiesto toho by chcela koalíciu so stranami D66, CDA a pravicovou JA21. Táto koalícia by mala 75 kresiel, čo je iba presná polovica v parlamente.
Ďalšou možnosťou je menšinová koalícia, avšak Jetten sa k tomu neprikláňa.
Hoci Wilders v porovnaní s víťazstvom vo voľbách v roku 2023 stratil 11 kresiel, podobne orientované strany sú podľa AFP aj v novom parlamente celkovo významne zastúpené. Fórum pre demokraciu postúpilo z troch mandátov na sedem, zatiaľ čo pravicová strana JA21 získala deväť kresiel, pričom doteraz mala iba jedno.
