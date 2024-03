Víťazom volieb v Senegale sa stal Bassirou Diomaye Faye z opozície

Dakar 26. marca (TASR) - Víťazom prezidentských volieb v Senegale sa stal 44-ročný kandidát proti establišmentu Bassirou Diomaye Faye, ktorého prepustili z väzenia len desať dní pred nedeľňajším hlasovaním. TASR informáciu prevzala z pondelkového servisu tlačovej agentúry AFP.



Je to prvýkrát z 12 prezidentských volieb, ktoré sa konali na základe všeobecného volebného práva od získania nezávislosti Senegalu od Francúzska v roku 1960, čo už v prvom kole hlasovania zvíťazil opozičný kandidát.



Jeho hlavný rival z vládnucej koalície, 62-ročný Amadou Ba, uznal Fayeho víťazstvo a telefonicky mu zablahoželal. Odchádzajúci senegalský prezident Macky Sall, ktorý po víťazstvách v rokoch 2012 a 2019 už nekandidoval, mu tiež pogratuloval a privítal "víťazstvo senegalskej demokracie".



Faye sľubuje ľavicový panafrikanizmus a opätovné prerokovanie zmlúv podpísaných so zahraničnými spoločnosťami o dodávkach plynu a ropy. Senegal by pritom mal ešte tento rok začať ťažiť tieto komodity z nedávno objavených zdrojov.



Zaviazal sa tiež obnoviť národnú "suverenitu", bojovať proti korupcii a spravodlivejšie rozdeľovať bohatstvo krajiny. Tento opozičný kandidát nikdy nezastával celoštátne volenú funkciu.



Faye vo svojom prvom verejnom vystúpení po tom, čo jeho hlavný rival priznal porážku, uviedol, že jeho víťazstvo ukazuje, že Senegalčania sa rozhodli odkloniť od súčasného politického systému. "Senegal znovu získal svoj bývalý lesk a opäť sa stal príkladom pre celú Afriku," cituje Fayeho agentúra AP.



Podľa predbežných výsledkov z jednotlivých volebných okrskov mal Faye jasný náskok pred bývalým premiérom Baom. Oficiálne výsledky sa očakávajú do konca týždňa. Na víťazstvo v prvom kole bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.



Faye sa stane najmladším prezidentom v histórii tejto západoafrickej krajiny.



Faye bol 14. marca prepustený z väzenia na základe narýchlo prijatého zákona o amnestii. Vlani ho uväznili na základe obvinení súvisiacich s konfliktom medzi lídrom opozície Ousmaneom Sonkom a štátom. Sonko nemohol kandidovať pre odsúdenie za ohováranie, ale podporil Fayeho ako svojho náhradníka.



Senegal mal pôvodne hlasovať 25. februára, ale Sallov odklad volieb o 11 hodín vyvolal najhoršiu politickú krízu za uplynulé desaťročia a násilnosti, ktoré si vyžiadali štyroch mŕtvych.



Z 18 miliónov obyvateľov Senegalu bolo oprávnených voliť približne 7,3 milióna ľudí.



Ide o tretie demokratické odovzdanie moci v Senegale z rúk jedného zvoleného lídra do rúk druhého od získania suverenity. Na voľbách sa zúčastnili stovky pozorovateľov z občianskej spoločnosti, Africkej únie, Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ako aj Európskej únie.