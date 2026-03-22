Nedela 22. marec 2026
Víťazom volieb v Slovinsku je vládnuce GS, ukazujú exit polly

Na archívnej snímke slovinský premiér Robert Golob hovorí s novinármi po tom, čo odovzdal svoj hlas vo volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v Ľubľane v Slovinsku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ľubľana 22. marca (TASR) - V parlamentných voľbách v Slovinsku v nedeľu podľa predbežných výsledkov zvíťazilo vládnuce Hnutie Sloboda (GS) premiéra Roberta Goloba so ziskom 29,9 percenta hlasov. Na druhom mieste je s 27,5 percenta hlasov Slovinská demokratická strana (SDS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.





