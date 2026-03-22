Víťazom volieb v Slovinsku je vládnuce GS, ukazujú exit polly
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ľubľana 22. marca (TASR) - V parlamentných voľbách v Slovinsku v nedeľu podľa predbežných výsledkov zvíťazilo vládnuce Hnutie Sloboda (GS) premiéra Roberta Goloba so ziskom 29,9 percenta hlasov. Na druhom mieste je s 27,5 percenta hlasov Slovinská demokratická strana (SDS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.
